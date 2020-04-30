Премьер Японии придерживается позиции о продлении режима ЧС

"Полагаю, что будет сложно вернуться к обычной жизни (с 7 мая – ред.). Необходимо быть готовыми к затяжной борьбе (с вирусом – ред.). Я бы хотел обсудить с экспертами, на какой срок стоит продлить (действие режима ЧС – ред.)", - цитирует телеканал слова Абэ в ходе пресс-конференции.