Премьер Японии придерживается позиции о продлении режима ЧС

ТОКИО, 30 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о сложности возвращения к обычной жизни по истечении действующего срока режима чрезвычайной ситуации в стране и выступил за его продление, передает телеканал NHK.
"Полагаю, что будет сложно вернуться к обычной жизни (с 7 мая – ред.). Необходимо быть готовыми к затяжной борьбе (с вирусом – ред.). Я бы хотел обсудить с экспертами, на какой срок стоит продлить (действие режима ЧС – ред.)", - цитирует телеканал слова Абэ в ходе пресс-конференции.
Ранее в четверг источник телеканала в правительственных кругах заявил, что в ходе встречи Абэ с генеральным секретарем правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи премьер назвал в качестве возможного варианта продление еще на месяц.
С 8 апреля в семи префектурах Японии, в частности, в Токио и Осаке, начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Спустя некоторое время режим ЧС был расширен на всю территорию страны. В городах закрыты торговые центры, не работают университеты и школы, кинотеатры и библиотеки. Местные администрации призывают людей максимально воздерживаться от выхода из дома.
Главной целью введения режима ЧС, срок действия которого пока ограничен 6 мая, было снижение личных контактов людей на 80%.
Ранее на этой неделе за продление режима ЧС выступила губернатор Токио Юрико Коикэ.
Общее число заражений коронавирусной инфекцией в Японии, по данным на 11.00 по местному времени (05.00 мск), составило 14 976 человек с учетом членов экипажа круизного судна Costa Atlantica и 712 человек из числа бывших пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess, которое оставалось более 1,5 месяца на карантине в японской Йокогаме. Наибольшее число заразившихся выявлено в Токио (4152 человек) и в префектуре Осака (1625 человек). Всего скончались 455 человек.
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