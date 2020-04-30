В Таиланде российский турист поселился в храме

Одно из зданий на территории комплекса Большой дворец, Бангкок, Таиланд

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. В Таиланде "застрявший" российский турист поселился у монахов, В Таиланде "застрявший" российский турист поселился у монахов, сообщает Bangkok Post.

После того, как из-за пандемии коронавируса было прекращено авиасообщение, российский турист, студент Иван (его фамилия не называется) поселился в храме Ват Май Паттарарам в провинции Сураттхани.

До 26 марта он отдыхал на Самуи, потом деньги кончились, вернуться домой было невозможно, и он попросил разрешение пожить с монахами. По словам исполняющего обязанности настоятеля, россиянин помогает им заниматься уборкой, готовить еду.

Правительство Таиланда разрешило иностранцам с неиммиграционными визами оставаться в стране до конца июля без необходимости их продления.