В Петербурге более 250 медиков заразились коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Более 250 медицинских работников находятся на лечении от коронавирусной инфекции в Более 250 медицинских работников находятся на лечении от коронавирусной инфекции в Петербурге , сообщил журналистам глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто.

"Более 250 работников находятся сейчас на лечении… Если мы не сохраним наш персонал, то завтра некому будет лечить пациентов. Вопрос безопасности персонала – вопрос внутренней организации каждого учреждения", - сказал Шляхто.

Также он подчеркнул, что медицинские отделения должны минимально контактировать друг с другом. "Внутренняя дисциплина и максимальный самоконтроль позволит сохранить сотрудников на работе. Еженедельное тестирование позволит вовремя выявить носителей и предотвратить распространение инфекции внутри подразделения", - добавил Шляхто.

В Петербурге зафиксировано 336 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе – 4062 случая заражения, умер 31 человек, выздоровели 779.