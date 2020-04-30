В Испании с начала эпидемии коронавируса умерли более 40 медиков

Ежедневно министерство здравоохранения предоставляет данные о заразившихся врачах, медсестрах, медбратьях и санитарах. С начала эпидемии и по 30 апреля диагноз COVID-19 был поставлен 39 987 медикам, это 18,7% от общего числа заболевших. Большая часть из них уже выздоровели. Однако в официальной статистике нет данных о погибших сотрудниках медучреждений.