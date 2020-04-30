В Испании с начала эпидемии коронавируса умерли более 40 медиков

МАДРИД, 30 апр – РИА Новости. Более 40 медиков, заразившихся коронавирусом, умерли в Испании с начала эпидемии, сообщили РИА Новости в Государственной конфедерации медицинских профсоюзов (CESM).
Ежедневно министерство здравоохранения предоставляет данные о заразившихся врачах, медсестрах, медбратьях и санитарах. С начала эпидемии и по 30 апреля диагноз COVID-19 был поставлен 39 987 медикам, это 18,7% от общего числа заболевших. Большая часть из них уже выздоровели. Однако в официальной статистике нет данных о погибших сотрудниках медучреждений.
"Всего на сегодняшний день умерли более сорока человек", - сообщила РИА Новости представитель профсоюза по связям с прессой Лаура Диес.
На пике заболевания медперсонал в Испании испытывал острую нехватку санитарных материалов, из-за чего число заразившихся медработников крайне значительно.
Испания сейчас на четвертом месте по количеству жертв (после США, Италии и Великобритании) и на втором по количеству выявленных случаев заражения COVID-19 (после США). С начала эпидемии и по 30 апреля при помощи тестов ПЦР в стране было выявлено 213,5 тысячи случаев заражения, умерли 24,5 тысячи человек, выздоровели 112 тысяч.
Испания прошла пик эпидемии и "перегнула кривую" распространения заболевания. Если на пике рост числа выявленных случаев заболевания составлял 35% за сутки, то сегодня – 0,6%.
Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлен до 9 мая включительно. Власти страны 28 апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.