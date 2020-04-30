ВЦИОМ: уровень дохода в период пандемии сохранили 60% работающих россиян

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Прежний уровень дохода в период распространения коронавируса сохранили 60% работающих россиян, о значительном снижении дохода чаще говорили жители Прежний уровень дохода в период распространения коронавируса сохранили 60% работающих россиян, о значительном снижении дохода чаще говорили жители Москвы Санкт-Петербурга , следует из результатов опроса ВЦИОМ

"Более чем у половины трудящихся доход за последний месяц остался на прежнем уровне (60%). О незначительном снижении сообщили 15%, о значительном — 19%", - отмечается в результатах исследования.

О значительном снижении дохода чаще говорили жители Москвы и Санкт-Петербурга — об этом заявили 29% респондентов из двух столиц, тогда как в других городах-миллионниках доля тех, чей доход ощутимо сократился, составила 17%.

Всего же, согласно результатам опроса, на сегодняшний день работают 58% респондентов, из них 43% — с заключением трудового договора. Лишь 3% опрошенных зарегистрированы как ИП, столько же работают неофициально без договоров. Не работают 42% россиян.

Большинство россиян слышали о мерах поддержки трудового населения со стороны работодателей в связи с эпидемией коронавируса, свидетельствуют данные исследования.

"О том, что нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля была с сохранением заработной платы, знают 84% работающих россиян, а слышал об этом каждый десятый (10%). Две трети сообщили, что работодатель полностью выполнил это условие (68%), о частичном выполнении сообщили 9%, а о невыполнении — 5%. Затруднились дать ответ 14%", - сообщили во ВЦИОМ.

О сохранении заработной платы на время нерабочего месяца с 6 по 30 апреля знают три четверти или 79% опрошенных, а 15% слышали об этом. В полной мере оказывают эту меру поддержки работодатели 64% работающих, у 10% — частично, а у 5% не выполняют. Затруднились оценить выполнение данной меры 16%.

О переводе на удаленный формат работы знают 86% работающих россиян.

"Смогли обеспечить полный переход своих сотрудников на удаленную работу 54% работодателей опрошенных, частичный — 16%, а не смогли реализовать эту меру 7%. Каждый пятый затруднился дать оценку (18%)", - отмечается в результатах опроса.

О том, что сотрудники, вернувшиеся из зарубежной поездки, должны соблюдать карантин в течение 14 дней, знают 85% работающих россиян, указывается в результатах. Выполняют эту меру на работе у 64% россиян полностью, у 3% частично. Также у 3% эта мера не выполняется.

"Об обеспечении двухнедельного карантина для сотрудников старше 60 лет знают 74% трудящихся, слышали — 13%. О соблюдении этой меры сообщают 63% работающих россиян, о частичном соблюдении — 5%. Полностью не выполняют 4%", - говорится в результатах опроса.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 17 апреля. В опросе участвовали россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.