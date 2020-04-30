Власти рассказали о состоянии вахтовиков в НАО с COVID-19

МУРМАНСК, 30 апр – РИА Новости. Заразившиеся коронавирусом 25 вахтовиков на промплощадке в районе поселка Варандей переносят заболевание в легкой форме, проходят лечение на месте, сообщил врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.
"Сегодня в округе зарегистрировано 34 случая заболевания COVID-19, в том числе один выздоровевший пациент. На промплощадке в районе посёлка Варандей находятся 25 человек. Заболевание у этих пациентов проходит в лёгкой форме, поэтому лечение организовано на месте без вывоза в столицу региона", - написал Бездудный на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, еще семеро человек находятся на лечении в Нарьян-Маре в отделениях Ненецкой окружной больницы, перепрофилированных для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией, и один человек получает лечение амбулаторно на дому, он находится на самоизоляции.
"В целом, в передвижениях и контактах сегодня ограничены 145 человек. У всех берутся тест-пробы на наличие коронавируса", - добавил врио губернатора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.