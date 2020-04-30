Власти рассказали о состоянии вахтовиков в НАО с COVID-19

"Сегодня в округе зарегистрировано 34 случая заболевания COVID-19, в том числе один выздоровевший пациент. На промплощадке в районе посёлка Варандей находятся 25 человек. Заболевание у этих пациентов проходит в лёгкой форме, поэтому лечение организовано на месте без вывоза в столицу региона", - написал Бездудный на своей странице в соцсети "ВКонтакте".