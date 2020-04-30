В Санкт-Петербурге на ИВЛ находятся три процента заболевших COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Около 3% заболевших коронавирусной инфекцией в Петербурге находятся в реанимации на искусственном вентилировании легких (ИВЛ), сообщил журналистам глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто.

"Летальность от заболевания коронавирусной инфекцией составляет меньше 1%, это благополучный результат, но много случаев, когда больные находятся на ИВЛ. 3% пациентов находятся на ИВЛ в реанимации", - сказал Шляхто.

Он уточнил, что, согласно последним данным, в Петербурге скончался 31 заболевший коронавирусом. Ранее городской оперативный штаб сообщал про 29 летальных исходов.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 4062 случая заражения COVID-19, выздоровели 779 человек.