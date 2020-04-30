Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T15:03
https://ria.ru/20200430/1570803912.html
В Таджикистане выявили 15 случаев заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

В Таджикистане выявили 15 случаев заражения коронавирусом

13:29 30.04.2020 (обновлено: 15:03 30.04.2020)
11793
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ДУШАНБЕ, 30 апр - РИА Новости. Минздрав Таджикистана официально признал факты заражения коронавирусом в стране, зафиксировано 15 случаев инфицирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"На сегодняшний день официально тестами подтверждено 15 случаев заболевания коронавирусом в Таджикистане", - сообщили в минздраве. По данным собеседника агентства, десять заболевших выявлены в Душанбе, пять - в Согдийской области на севере страны.
Девушки в национальных костюмах во время праздника в Душанбе
29 апреля, 11:57
В Таджикистане запретят использовать славянские суффиксы в фамилиях
В пресс-службе отметили, что с 1 февраля по 30 апреля на территории Таджикистана для выявления инфекции на карантин отправлены 10,937 тысячи человек, из них 8,438 тысячи выздоровели и выписаны домой. В лечебно-профилактических учреждениях страны более 2000 человек проходят обследование и находятся под наблюдением врачей. Больные с подозрением на COVID-19 госпитализированы в шесть больниц Душанбе.
Врач-инфекционист, работающий в одной из больниц, сообщил, что возраст пациентов от 18 до 80 лет. "С подозрением и признаками коронавируса госпитализируются целые семьи", - сообщил он.
Республиканский штаб по профилактике распространения COVID-19 принял решение о начале летних каникул с 4 мая для студентов с 1 по 3 курсы вузов, для выпускников вузов предусмотрено подведение итогов государственных экзаменов до 15 мая. Сообщается, что штаб также обязал жителей страны носить медицинские маски.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
616738
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТаджикистанВ мире
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Попова рассказала о сроках полной отмены ограничений из-за коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:22Путин и президент Кубы обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения
18:17В Коми число излечившихся от коронавируса достигло 194
18:15В одном из районов Вологодской области ввели режим ЧС из-за подтоплений
18:11Путин поблагодарил Си Цзиньпина за сохранение памяти советских солдат
18:09Предпосылок банкротства "Уральских авиалиний" нет, заявили в Минтрансе
18:04Священник РПЦ напомнил, что карантин упоминается в Библии
18:03Специалисты провели дезинфекцию Александровского сада перед 9 мая
18:01Путин поручил выделить средства на поддержку автопрома
17:59В Кремле заявили о совместной с Китаем работе над вакциной от COVID-19
17:56В ДНР назвали дату переговоров контактной группы по Донбассу
17:54В ЛНР заявили, что Киев блокирует договоренности о транспортных коридорах
17:54Из Италии вылетел второй Ил-76 с российскими военными
17:53СМИ: из московской больницы сбежала пациентка с коронавирусом
17:52Российское посольство в Казахстане выпустило сборник к 75-летию Победы
17:51В Курской области продлили режим самоизоляции
17:51Посол России в Белоруссии будет присутствовать на параде в Минске
17:50В Томской области два человека погибли на турбазе
17:44В Подмосковье ожидается увеличение пассажиропотока на 60% с 12 мая
17:43Си Цзиньпин уверен, что мир сможет победить в войне с коронавирусом
17:42Посол Германии рассказал о перспективах "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния