В Таджикистане выявили 15 случаев заражения коронавирусом

ДУШАНБЕ, 30 апр - РИА Новости. Минздрав Минздрав Таджикистана официально признал факты заражения коронавирусом в стране, зафиксировано 15 случаев инфицирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"На сегодняшний день официально тестами подтверждено 15 случаев заболевания коронавирусом в Таджикистане", - сообщили в минздраве. По данным собеседника агентства, десять заболевших выявлены в Душанбе, пять - в Согдийской области на севере страны.

В пресс-службе отметили, что с 1 февраля по 30 апреля на территории Таджикистана для выявления инфекции на карантин отправлены 10,937 тысячи человек, из них 8,438 тысячи выздоровели и выписаны домой. В лечебно-профилактических учреждениях страны более 2000 человек проходят обследование и находятся под наблюдением врачей. Больные с подозрением на COVID-19 госпитализированы в шесть больниц Душанбе.

Врач-инфекционист, работающий в одной из больниц, сообщил, что возраст пациентов от 18 до 80 лет. "С подозрением и признаками коронавируса госпитализируются целые семьи", - сообщил он.

Республиканский штаб по профилактике распространения COVID-19 принял решение о начале летних каникул с 4 мая для студентов с 1 по 3 курсы вузов, для выпускников вузов предусмотрено подведение итогов государственных экзаменов до 15 мая. Сообщается, что штаб также обязал жителей страны носить медицинские маски.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.