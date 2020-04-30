Британский ветеран, собравший деньги для медиков, стал полковником

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Британский ветеран Том Мур, собравший более 30 миллионов фунтов стерлингов для помощи национальной системе здравоохранения NHS, получил звание почетного полковника в день своего 100-летия, сообщает министерство обороны страны.
"Начальник Генерального штаба повысил в звании и назначил капитана Тома Мура почетным полковником (колледжа) Army Foundation College в Харрогейте в знак признания его невероятного подвига в сборе средств", - говорится в Twitter-аккаунте минобороны.
#CaptainTomMoore has been appointed Honorary Colonel of Army Foundation College Harrogate in recognition of how his extraordinary fundraising achievements will inspire the next generation of soldiers. #HappyBirthdayCaptainTom https://t.co/KLZK1EHZSA— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 30, 2020
В четверг, 30 апреля, ветеран отмечает свой юбилей. В честь дня его рождения два самолета британских ВВС совершили торжественный пролет над его домом. С поздравительным видеообращением от имени всей страны выступил премьер-министр Британии Борис Джонсон. Ранее сообщалось, что на имя Мура в преддверии его юбилея было получено около 100 тысяч поздравительных открыток.
Ранее Мур поставил перед собой задачу обойти свой 25-метровый двор 100 раз до того, как ему исполнится 100 лет, и успешно справился с этой миссией. Изначально ветеран Второй мировой войны поставил задачу собрать одну тысячу фунтов для помощи врачам, но его инициативу поддержали простые граждане и знаменитости, благодаря чему были собраны десятки миллионов фунтов.
По последним данным, средства на инициативу Мура пожертвовали уже более 1,4 миллиона человек, всего собрано более 30 миллионов фунтов стерлингов. Мура поддержали многие знаменитости, среди которых герцог и герцогиня Кембриджские, актер Майкл Шин, а также актриса и романистка Джули Уолтерс. Ветеран также был удостоен премии "Гордость Британии" (Pride of Britain).
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