Британский ветеран, собравший деньги для медиков, стал полковником

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Британский ветеран Том Мур, собравший более 30 миллионов фунтов стерлингов для помощи национальной системе здравоохранения NHS, получил звание почетного полковника в день своего 100-летия, сообщает министерство обороны страны.

Ранее Мур поставил перед собой задачу обойти свой 25-метровый двор 100 раз до того, как ему исполнится 100 лет, и успешно справился с этой миссией. Изначально ветеран Второй мировой войны поставил задачу собрать одну тысячу фунтов для помощи врачам, но его инициативу поддержали простые граждане и знаменитости, благодаря чему были собраны десятки миллионов фунтов.