"Инвитро" запустил первый тест на ВПЧ-инфекцию с системой самовзятия

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Частный медицинский холдинг " Частный медицинский холдинг " Инвитро " начал продажу наборов для тестирования на вирус папилломы человека (ВПЧ) с системой самовзятия биоматериала, говорится в сообщении компании.

Как пояснили в пресс-службе, это первый опыт "Инвитро" в сфере систем самостоятельного взятия биоматериала для лабораторной диагностики, в дальнейшем планируется масштабирование проекта и расширение числа продуктов для самостоятельного использования пациентами.

"Набор включает в себя устройство для взятия мазка, самостоятельного или на приеме у врача, а также исследование полученного биоматериала на определение ДНК ВПЧ. С 27 апреля набор доступен в медицинских офисах "Инвитро" в Москве , в ближайшие месяцы подключатся Санкт-Петербург , Сибирь, Урал и Приволжье. Стоимость теста составит 1100 рублей", — сказано в сообщении.

Как пояснили в компании, для того чтобы пройти исследование, нужно самостоятельно взять мазок прилагающимся стерильным устройством, затем передать его в медицинский офис.

Отмечается, что система самовзятия на ВПЧ уже несколько лет является важным этапом женского онкоскрининга во многих странах: Великобритании, Франции, Италии, Дании, Швейцарии, Аргентине, Новой Зеландии и других. ВПЧ может протекать бессимптомно в течение продолжительного времени. При длительном присутствии вируса в эпителии шейки матки могут возникать предраковые изменения эпителия, а при отсутствии своевременного лечения — рак шейки матки.

Рак шейки матки является вторым по распространенности типом рака среди женщин репродуктивного возраста. Ежегодно во всем мире от него умирает более 250 тысяч женщин. Ранние стадии рака шейки матки лучше всего поддаются лечению, именно по этой причине так важна своевременная диагностика ВПЧ-инфекции, напомнили в компании.