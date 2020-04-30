На Украину прилетел самолет из Китая c защитными средствами для врачей

Сотрудники полиции на блокпосту измеряют температуру пассажиров и водителей автомобилей на въезде в Киев

КИЕВ, 30 апр – РИА Новости. Самолет с защитными медицинскими средствами для врачей, среди которых 400 тысяч масок, прибыл из Китая в украинский аэропорт "Борисполь", об этом в четверг сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.

В марте самолет вооруженных сил Украины доставил в страну из китайского Гуанчжоу первую партию тестов для выявления коронавируса. Также были переданы маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства. Такие же самолеты прибыли на Украину 29 марта, 31 марта и 1 апреля. Позже офис президента анонсировал прибытие в страну второй партии защитных средств из КНР.

"В международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из Китая, который доставил 400 тысяч респираторов и 50 тысяч защитных щитков для украинских врачей", - говорится в сообщении на сайте главы государства.

По словам заместителя главы офиса президента Кирилла Тимошенко, за время карантина на Украину было отправлено более 25 самолетов.

"Задачей офиса президента было побороть этот кризис (с недостаточным количеством средств защиты – ред.). Именно поэтому мы говорим, что это последний рейс, который курировался офисом президента. В дальнейшем этим будут заниматься уже министерство здравоохранения и его структуры", - отметил Тимошенко.

Опрос Как вы относитесь к ужесточению правил карантина? 63.5 % Только это поможет остановить эпидемию 36.5 % Не вижу смысла Проголосовать

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, который предварительно должен был продлиться до 24 апреля. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. Премьер Украины Денис Шмыгаль 24 апреля обнародовал план правительства по выходу из карантина, который предусматривает пять этапов и может стартовать уже с 11 мая при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,95 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались. По данным минздрава Украины, коронавирусом в стране заразились 10406 человек, 261 из них скончался, 1238 выздоровели.