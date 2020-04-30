Вернувшихся из Таиланда туристов отправили домой после карантина в Казани

КАЗАНЬ, 30 апр - РИА Новости. Все российские туристы, прибывшие в Татарстан вывозным рейсом из Бангкока (Таиланд) 16 апреля, в четверг, 30 апреля, покинули обсерватор в казанском санатории "Ливадия" и отправились по домам, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Самолет "Уральских авиалиний" 16 апреля доставил в Казань из Бангкока 179 пассажиров, включая пятерых грудных детей, 111 из них остались на двухнедельную обсервацию в Казани, остальные улетели в Уфу. Карантин был организован в санатории "Ливадия" для 45 жителей Татарстана, а также туристов из Самарской, Кировской, Пензенской областей, Пермского края и других регионов Приволжского федерального округа.

"У нас сегодня первые выезжающие из обсерватора, это те, кто был заселен в санаторий "Ливадия"… Сегодня все те, кто был в этой обсервации, выехали из санатория и отправились к себе домой", — сказала Галимова в ходе онлайн-брифинга.

По ее словам, некоторые регионы вывезли своих жителей организованно, на автобусах, некоторые туристы добирались самостоятельно – за ними приехали родные и близкие.