"Волонтеры Победы" помогут ветеранам связаться друг с другом 9 мая

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Активисты движения Активисты движения "Волонтеры Победы" помогут ветеранам в РФ связаться друг с другом по видеосвязи 9 мая в рамках акции "Однополчане", а также поздравят каждого фронтовика лично по телефону и устроят концерты под окнами, сообщила глава движения Ольга Амельченкова

В ходе онлайн-пресс-конференции Амельченкова обратила внимание, что в предыдущие годы 9 мая ветераны всегда встречались со своими сослуживцами. Сейчас ветеранов с каждым годом становится все меньше, многие из них не могут выходить на улицу в силу возраста. А в этом году это невозможно из-за распространения коронавируса.

"Акция "Однополчане"... Мы решили, что было бы здорово помочь однополчанам связаться друг с другом через видеосвязь. К нам уже поступали такие заявки, мы в прошлые годы это делали. И вот, хотим в этом году так же помочь нашим ветеранам соединиться таким образом друг с другом", - рассказала Амельченкова.

Кроме того, "Волонтеры Победы" 9 мая поздравят каждого фронтовика по телефону. Амельченкова напомнила, что сегодня на территории РФ проживают чуть более 52 тысяч фронтовиков, и активисты планируют дозвониться до каждого.

"Мы также хотим устроить концерты под балконами ветеранов. Конечно, если ветеран проживает не на очень высоком этаже. Мы это уже делали - мы так поздравляли ветеранов с днями рождения. Они вместе с нами поют песни военных лет, это очень трогательно. Мы сейчас будем так же поздравлять", - добавила глава "Волонтеров Победы".

Все желающие также смогут принять участие во флешмобе "Окна Победы" - волонтеры предлагают россиянам вместе с детьми раскрасить свои окна рисунками, связанными с темой Победы. Еще одна тематическая акция ко Дню Победы - "Поем двором". В рамках этой акции предлагается исполнить фронтовые песни вместе с соседями.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Парад Победы 9 мая на Красной площади переносится из-за пандемии коронавируса. По словам главы государства, все торжественные мероприятия пройдут позже в 2020 году, который объявлен в России Годом памяти и славы.