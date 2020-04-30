Строители Минобороны сдали в эксплуатацию шесть медицинских центров

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России сдали в эксплуатацию сразу шесть многофункциональных инфекционных медицинских центров, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Новые корпуса сданы в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге. В данные центры завершена поставка медицинской техники, в том числе рентгеновское оборудование, компьютерные томографы, аппараты УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии, а также аппараты ИВЛ", - сообщили в Минобороны.

По информации военного ведомства, готовность центра в Смоленске к сдаче проверил заместитель министра обороны России Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа.

Ранее Минобороны ввело в эксплуатацию два многофункциональных центра - в Нижнем Новгороде и Одинцово. Они также укомплектованы всей необходимой медтехникой и медицинским персоналом и полностью готовы к работе.

Ещё на восьми площадках на сегодняшний день работы развернуты в круглосуточном режиме, задействовано уже более 12 тысяч человек. При проектировании и строительстве центров учитываются особенности расположения центров, в том числе сейсмическая активность регионов - это Камчатка, Хабаровск, Севастополь и Калининград.

Военные лечебные учреждения строятся по поручению президента РФ Владимира Путина на фоне пандемии коронавируса. На эти цели было выделено 8,8 миллиарда рублей. Как сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу, все 16 центров будут сданы к 15 мая.

По данным Минобороны, общее количество поставляемой в строящиеся многопрофильные медицинские центры Минобороны России медтехники, специального оборудования и различных приборов составит около 500 тысяч единиц.

Работу всех 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 среднего и 800 младшего медицинского персонала. Всего будет задействовано более 2,3 тысячи человек как военного, так и гражданского персонала.

Часть медицинских специалистов уже прошла обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Завершение строительства позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью как военнослужащих, так и гражданское население в случае необходимости.