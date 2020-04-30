В Испании за сутки умерли 268 человек с коронавирусом

Общее число жертв составило 24 543. За последние 24 часа при помощи тестов ПЦР были выявлены 1309 случаев заражения, с начала эпидемии было поставлено 213 435 положительных диагнозов. Выздоровели 112 050 пациентов, из них за последние 24 часа – 3103. Таким образом, уже несколько дней подряд число выздоровевших превышает количество заразившихся. Общее число активных случаев заболевания составляет на 30 апреля 76,8 тысячи.