В Испании за сутки умерли 268 человек с коронавирусом

МАДРИД, 30 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса за минувшие сутки в Испании составило 268 человек, на 57 меньше, чем днем ранее, следует из данных министерства здравоохранения.
Общее число жертв составило 24 543. За последние 24 часа при помощи тестов ПЦР были выявлены 1309 случаев заражения, с начала эпидемии было поставлено 213 435 положительных диагнозов. Выздоровели 112 050 пациентов, из них за последние 24 часа – 3103. Таким образом, уже несколько дней подряд число выздоровевших превышает количество заразившихся. Общее число активных случаев заболевания составляет на 30 апреля 76,8 тысячи.
Накануне число жертв коронавируса за сутки в Испании составило 325, было выявлено 2144 новых случаев заражения при помощи тестов ПЦР.
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Испания сейчас на четвертом месте по количеству жертв (после США, Италии и Великобритании) и на втором по количеству выявленных случаев заражения COVID-19 (после США).
При этом Испания прошла пик эпидемии и "перегнула кривую" распространения заболевания: если на пике рост числа выявленных случаев заболевания составлял 35% за сутки, то сегодня – 0,6%.
Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлен до 9 мая включительно. Власти страны 28 апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.