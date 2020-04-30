Число заболевших COVID-19 в Ярославской области превысило 500 человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Число зараженных COVID-19 в Ярославской области выросло до 506 человек, сообщил губернатор Дмитрий Миронов.
"Количество заболевших COVID-19 за последние сутки в Ярославской области увеличилось на 23 человека. Всего заболевших с начала периода – 506 человек", - написал Миронов на своей странице в социальной сети Facebook.
Он отметил, что выписаны три пациента, число выздоровевших возросло до 63 человек. Скончались пять человек.
Миронов еще раз призвал жителей региона оставаться в изоляции, при этом заявив, что понимает желание людей отправиться на дачу или на природу.
"Постарайтесь быть предельно осторожными, отмените необязательные поездки, особенно если вы - в группе риска. Давайте не будем так рисковать без необходимости и вместе поможем сохранить едва наметившуюся тенденцию снижения ежедневного прироста заболевших. Надо собраться с силами и перетерпеть вынужденную изоляцию, чтобы уже в скором времени можно было вернуться к обычному укладу", - заявил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.