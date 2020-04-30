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2020-04-30T12:02
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УАЗ начнет продавать машины онлайн
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РИА Новости

УАЗ начнет продавать машины онлайн

12:02 30.04.2020
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© Фото : УАЗПроизводство автомобилей на Ульяновском автозаводе
Производство автомобилей на Ульяновском автозаводе
© Фото : УАЗ
Производство автомобилей на Ульяновском автозаводе. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ульяновский автозавод (входит в Sollers Вадима Швецова) запускает сервис онлайн-покупки автомобилей, сообщила пресс-служба компании.
"Бесконтактный способ коммуникации позволит избежать личного приезда в автосалон и выполнить все необходимые формальности дистанционно", - говорится в сообщении.
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Для начала клиенту нужно ознакомиться со списком имеющихся в наличии автомобилей на сайте УАЗ, уточнить комплектацию, дополнительные опции, а также размер скидки на заинтересовавший экземпляр. Далее требуется отправить заявку дилеру, который после обработки запроса связывается с клиентом и обговаривает финальные условия сделки.
"Представитель автосалона оформляет договор купли-продажи транспортного средства и отправляет его на личную почту покупателя. Последний вносит предоплату или же полностью оплачивает автомобиль по полученным реквизитам расчетного счета дилера. При желании воспользоваться кредитом можно перейти по ссылкам банков-партнеров, внести всю необходимую информацию и получить одобрение онлайн", - сообщает компания.
Ранее в апреле систему заказа автомобилей через интернет внедрил "АвтоВАЗ", онлайн можно купить любую модель Lada.
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SollersВадим ШвецовАвтоВАЗУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Экономика
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