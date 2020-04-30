УАЗ начнет продавать машины онлайн

"Бесконтактный способ коммуникации позволит избежать личного приезда в автосалон и выполнить все необходимые формальности дистанционно", - говорится в сообщении.

"Представитель автосалона оформляет договор купли-продажи транспортного средства и отправляет его на личную почту покупателя. Последний вносит предоплату или же полностью оплачивает автомобиль по полученным реквизитам расчетного счета дилера. При желании воспользоваться кредитом можно перейти по ссылкам банков-партнеров, внести всю необходимую информацию и получить одобрение онлайн", - сообщает компания.