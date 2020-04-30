В Совфеде осудили продажу защитных масок с символикой Победы

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Появление в продаже защитных масок с символикой Появление в продаже защитных масок с символикой Победы заслуживает осуждения и общественного порицания, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

Ранее в продаже российских интернет-магазинов появились маски, в частности, с изображением Георгиевской ленты, монумента "Родина-мать зовет!" и лозунгом "Спасибо деду за Победу". Цена маски - от 600 рублей.

"Мне категорически не нравится. Надо запрещать их производство и осуждать их использование", - сказал Косачев РИА Новости в четверг.

Но осуждение, по его словам, должно быть "в форме отрицания общественным мнением, а не административных мер, включая штрафы".