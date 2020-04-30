Россияне смогут направить поздравительные письма ветеранам к 9 Мая

"Мы призываем жителей всей страны не оставаться равнодушными. У каждого из вас есть возможность успеть сказать "спасибо" лично. Именно под таким девизом проходит наша акция. Сегодня мы хотели бы дать старт этой акции, которая называется "Письмо Победы", - сказала Амельченкова на онлайн-пресс-конференции.

По ее словам, все желающие могут написать поздравительные письма в адрес ветеранов, которых они знают лично, или незнакомым фронтовикам - добровольцы "Волонтеров Победы" лично доставят каждое письмо ветеранам 7-9 мая.