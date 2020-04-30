Россияне смогут направить поздравительные письма ветеранам к 9 Мая

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Жители РФ и многих других стран смогут ко Дню Победы направить поздравительные письма ветеранам Великой Отечественной войны, а волонтеры доставят их до адресатов в рамках акции "Письмо Победы", сообщила глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.
"Мы призываем жителей всей страны не оставаться равнодушными. У каждого из вас есть возможность успеть сказать "спасибо" лично. Именно под таким девизом проходит наша акция. Сегодня мы хотели бы дать старт этой акции, которая называется "Письмо Победы", - сказала Амельченкова на онлайн-пресс-конференции.
По ее словам, все желающие могут написать поздравительные письма в адрес ветеранов, которых они знают лично, или незнакомым фронтовикам - добровольцы "Волонтеров Победы" лично доставят каждое письмо ветеранам 7-9 мая.
Присоединиться к акции можно уже с четверга, заполнив бланк на сайте движения "Волонтеров Победы". Представительства движения есть в 46 странах, поэтому в акции могут принять участие не только жители РФ, рассказала Амельченкова.