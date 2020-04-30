В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 апр — РИА Новости. Житель Благовещенска, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы и заразил все свою семью, сообщает правительство Амурской области.
"Совместно с полицией его вернули в больницу. После в течение двух дней мы разыскивали и тестировали его семью. В результате — пять зараженных, в том числе и новорожденный ребенок, которому чуть больше месяца", — заявила глава областного управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.
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Это не первый случай побега пациентов с COVID-19 из городских медучреждений. Подобный случай произошел 26 апреля — мужчина сбежал из инфекционной больницы через окно. Полицейские, среди которых был кинолог с собакой, буквально через полчаса нашли его и вернули в палату. Теперь беглецу грозит до 700 тысяч рублей штрафа или до двух лет лишения свободы.
В начале апреля помощь полиции потребовалась для госпитализации владельца одной из автомоек. Он отказывался лечиться, хотя у него, его жены и сына выявили COVID-19, и вел себя агрессивно. В больнице из-за него пришлось выставить круглосуточный пост охраны.
Всего, по данным властей, в Амурской области насчитывается 56 заразившихся коронавирусом, за последние сутки выявлено десять новых случаев, половина из них — семейный очаг.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.