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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T14:15
https://ria.ru/20200430/1570792631.html
В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570746817_0:545:2440:1918_1036x0_80_0_0_d10f2004cd1fe650c8fcefb9db499879.jpg
РИА Новости

В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью

11:24 30.04.2020 (обновлено: 14:15 30.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в защитном костюме
Медицинский работник в защитном костюме
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 апр — РИА Новости. Житель Благовещенска, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы и заразил все свою семью, сообщает правительство Амурской области.

"Совместно с полицией его вернули в больницу. После в течение двух дней мы разыскивали и тестировали его семью. В результате — пять зараженных, в том числе и новорожденный ребенок, которому чуть больше месяца", — заявила глава областного управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

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15 апреля, 10:44Распространение нового коронавируса
Это не первый случай побега пациентов с COVID-19 из городских медучреждений. Подобный случай произошел 26 апреля — мужчина сбежал из инфекционной больницы через окно. Полицейские, среди которых был кинолог с собакой, буквально через полчаса нашли его и вернули в палату. Теперь беглецу грозит до 700 тысяч рублей штрафа или до двух лет лишения свободы.
В начале апреля помощь полиции потребовалась для госпитализации владельца одной из автомоек. Он отказывался лечиться, хотя у него, его жены и сына выявили COVID-19, и вел себя агрессивно. В больнице из-за него пришлось выставить круглосуточный пост охраны.
Всего, по данным властей, в Амурской области насчитывается 56 заразившихся коронавирусом, за последние сутки выявлено десять новых случаев, половина из них — семейный очаг.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
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Популярные комментарии
Сбежать, чтобы заразить собственное дитя - это разве человек?!
30 апреля, 12:34
Лариса Ильина
58005210
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30 апреля, 12:40
ЕНЕша Нанасов
1700226
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