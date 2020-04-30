В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью

"Совместно с полицией его вернули в больницу. После в течение двух дней мы разыскивали и тестировали его семью. В результате — пять зараженных, в том числе и новорожденный ребенок, которому чуть больше месяца", — заявила глава областного управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Это не первый случай побега пациентов с COVID-19 из городских медучреждений. Подобный случай произошел 26 апреля — мужчина сбежал из инфекционной больницы через окно. Полицейские, среди которых был кинолог с собакой, буквально через полчаса нашли его и вернули в палату. Теперь беглецу грозит до 700 тысяч рублей штрафа или до двух лет лишения свободы.