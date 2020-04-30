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75 лет Великой Победы
2020-04-30T11:14
https://ria.ru/20200430/1570791664.html
Над Новосибирском в День Победы пролетят истребители МиГ-31 и вертолеты
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РИА Новости

Над Новосибирском в День Победы пролетят истребители МиГ-31 и вертолеты

11:14 30.04.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСамолет МиГ-31 во время учебно-тренировочных полетов в Мурманской области
Самолет МиГ-31 во время учебно-тренировочных полетов в Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Самолет МиГ-31 во время учебно-тренировочных полетов в Мурманской области. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 30 апр – РИА Новости. Демонстрационный пролет военной авиации, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, состоится в Новосибирске 9 мая, сообщает в четверг пресс-служба Центрального военного округа.
"В пролете будут задействованы 10 единиц авиационной военной техники, такие как: транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время военные летчики приступили к проведению совместных тренировок, в ходе которых на практике отрабатывают слаженность действий, соблюдение заданной высоты и скорости полета воздушных судов, а также выдерживание определенных дистанций и интервалов.
Генеральная репетиция пролета авиации пройдет 7 мая над центральной площадью Новосибирска.
Ранее сообщалось, что военнослужащие-участники военных парадов в Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре в связи с переносом военных парадов на более поздний срок возвращены в пункты постоянной дислокации и помещены на карантин.
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