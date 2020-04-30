Над Новосибирском в День Победы пролетят истребители МиГ-31 и вертолеты

НОВОСИБИРСК, 30 апр – РИА Новости. Демонстрационный пролет военной авиации, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, состоится в Новосибирске 9 мая, сообщает в четверг пресс-служба Центрального военного округа.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время военные летчики приступили к проведению совместных тренировок, в ходе которых на практике отрабатывают слаженность действий, соблюдение заданной высоты и скорости полета воздушных судов, а также выдерживание определенных дистанций и интервалов.
Генеральная репетиция пролета авиации пройдет 7 мая над центральной площадью Новосибирска.
Ранее сообщалось, что военнослужащие-участники военных парадов в Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре в связи с переносом военных парадов на более поздний срок возвращены в пункты постоянной дислокации и помещены на карантин.