Над Новосибирском в День Победы пролетят истребители МиГ-31 и вертолеты

В пресс-службе отметили, что в настоящее время военные летчики приступили к проведению совместных тренировок, в ходе которых на практике отрабатывают слаженность действий, соблюдение заданной высоты и скорости полета воздушных судов, а также выдерживание определенных дистанций и интервалов.