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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T12:15
https://ria.ru/20200430/1570791236.html
Covindex за неделю снизился на три пункта
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570758757_0:204:2913:1843_1036x0_80_0_0_005f7f4b8e33ddb079f8381077bf56a1.jpg
РИА Новости

Covindex за неделю снизился на три пункта

11:06 30.04.2020 (обновлено: 12:15 30.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВодитель и врач в автомобиле скорой помощи
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий спрос на самые востребованные у россиян товары в связи с COVID-19, за прошлую неделю опустился на три пункта.
Covindex разработан РИА Новости на основе данных, которые агентству эксклюзивно предоставляет "Платформа ОФД". В корзину для расчетов вошли семь товаров, ставшие своего рода символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.
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По всем семи позициям "Платформа ОФД" еженедельно рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. Их вес равный, но больше всего средний чек зависит от дорогих изделий, например масок.
На прошлой неделе повышение спроса зафиксировано только по антисептикам: средний чек по ним вырос на 1,8%, до 400 рублей. По остальным шести товарам он снизился, причем сильнее всего на медицинские маски — на 11,8%, до 373 рублей. Далее следуют перчатки (на пять процентов, до 96 рублей), туалетная бумага (на 1,9%, до 53 рублей), лимоны (на 1,6%, до 121 рубля), мыло (на 1,4%, до 68 рублей) и гречка (на 1,1%, до 87 рублей).
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Таким образом, Covindex снизился на три пункта по сравнению с базовой неделей и составил 97 пунктов.

"Средний чек набора за неделю 20-26 апреля составил 1198 рублей, в то время как неделей ранее — 1251 рубль. Таким образом, средний чек за неделю снизился на 4,2%, или на 53 рубля. При этом среднее снижение объемов продаж за неделю составило десять процентов", — подсчитали аналитики "Платформы ОФД".

За неделю в составе "коронавирусного набора" сильнее всего снизились продажи лимонов — на 18%. Далее по списку — медицинские маски (14% в денежном выражении), гречка (13%), антисептики и кусковое мыло (обе категории — на восемь процентов), туалетная бумага (шесть процентов) и перчатки (четыре процента).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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