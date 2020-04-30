Центробанк выпустит памятные монеты к юбилею Победы

Знамя Победы: как советские войска брали рейхстаг Любая война – это не только оружие, личный состав, военная тактика и стратегия. Это еще и моральное превосходство, и воля к победе. Кровопролитные бои весны 1945 года за Берлин и здание немецкого парламента закончились для Германии провалом. Иначе и быть не могло. А над рейхстагом был водружен советский флаг.