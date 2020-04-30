Число зараженных коронавирусом в ДНР возросло до ста

ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике возросло до 100, за сутки выявлено четыре новых случая инфицирования, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 96 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено четыре новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего по состоянию на 30 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР - 100. На лечении 86 человек. Выписаны 11 человек. Летальных случаев три", - говорится в сообщении пресс-службы.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.
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