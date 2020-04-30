Число зараженных коронавирусом в ДНР возросло до ста

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено четыре новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего по состоянию на 30 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР - 100. На лечении 86 человек. Выписаны 11 человек. Летальных случаев три", - говорится в сообщении пресс-службы.