На Колыме режим самоизоляции продлили до 11 мая

МАГАДАН, 30 апр - РИА Новости, Людмила Щербакова. Режим самоизоляции в Магаданской области продлен до 11 мая, власти региона издали соответствующее постановление, сообщил в четверг на своих страницах в Режим самоизоляции в Магаданской области продлен до 11 мая, власти региона издали соответствующее постановление, сообщил в четверг на своих страницах в социальных сетях губернатор Сергей Носов.

По последним данным, в Магаданской области COVID-19 заболел 101 человек, двое умерли, трое вылечились, их уже выписали из больницы.

"Только что подписал постановление, которое напрямую направлено на защиту жителей Магаданской области от COVID-19. Режим самоизоляции в Магаданской области продлен до 11 мая включительно. Вводится масочный режим при посещении магазинов, в общественном транспорте, на предприятиях бытового обслуживания и услуг. Руководители, собственники предприятий обязаны организовать соблюдение масочного режима для защиты здоровья посетителей и сотрудников", - сообщил Носов.⠀

Опрос Как вы относитесь к ужесточению правил карантина? 63.5 % Только это поможет остановить эпидемию 36.5 % Не вижу смысла Проголосовать

Он также добавил, что с 1 мая регион будет обеспечен достаточным количеством одноразовых медицинских масок и дезинфицирующих средств через аптеки, торговые сети и организации. На Колыму прибудет большая партия защитных средств. ⠀

"Мы бесплатно обеспечим защитными средствами пожилых людей, которые относятся к группе риска, многодетные семьи и тех, кто сегодня находится в тяжелом финансовом положении. Дорогие колымчане! Проведите эти праздничные дни дома с родными. Обеспечьте безопасность близких вам людей", - написал Носов.⠀