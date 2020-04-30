В Новосибирской области у 79 медработников выявили коронавирус

НОВОСИБИРСК, 30 апр – РИА Новости. Коронавирус выявили уже у 79 работников медицинских организаций в Коронавирус выявили уже у 79 работников медицинских организаций в Новосибирской области , около 90% - бессимптомные случаи, сообщил в четверг глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов, выступая перед депутатами заксобрания региона.

"Если посмотреть структуру заболевших, конечно, вызывает тревогу, что у нас 79 человек – это медицинские работники. Тестируются на коронавирусную инфекцию те, кто связан с этой болезнью, непосредственно работает с ней или есть угроза встречи… Они тестируются один раз в неделю… Это в основном бессимптомные, порядка 90%", - сказал он.

Щербатов отметил, что еженедельное тестирование медработников позволяет вовремя выявить все случаи инфицирования и исключить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции там, где источником могут послужить медработники.

"По очаговости, в основном это близкие контакты, семья. С двумя случаями (инфицирования – ред.) у нас 62 очага, с тремя – 14 очагов и с четырьмя 10 очагов. В целом эта семейная очаговость составляет 206 человек, то есть больше 50% от всей заболеваемости", - пояснил Щербатов. Также, по его словам, есть "когорта лиц" из примерно 100 человек, которые не соблюдали режим самоизоляции.

Санкт-Петербурга. Он также сообщил, что в настоящее время из всех случаев внебольничных пневмоний коронавирус лабораторно подтвержден в 26% случаев. По его словам, из общего количества инфицированных бессимптомные случае в настоящее время составляют 33,4%. За весь период развития эпидемии под меднаблюдением находились более 13 тысяч человек, сейчас находятся под наблюдением 1466 человека, в том числе 1007 прибывших в последнее время из Москвы

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"На сегодняшний день работает восемь лабораторий по тестированию на коронавирус. Начинали мы со 100-150 исследований в сутки, сейчас по мощности возросли до 3 тысяч исследований в сутки. Возможности увеличения тестирования имеются", - сказал Щербатов, отметив, что именно с этим связаны пики выявленных инфицированых в последние дни.

По данным оперативного штаба на утро 30 апреля в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 35 человек. Общее количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 увеличилось до 471, из них 25 детей. 78 человек выздоровели, четверо скончались.