Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T14:15
https://ria.ru/20200430/1570789118.html
В Новосибирской области у 79 медработников выявили коронавирус
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569652589_286:539:2969:2048_1036x0_80_0_0_b09a9a603ffd73d54ff544356364c481.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области у 79 медработников выявили коронавирус

10:43 30.04.2020 (обновлено: 14:15 30.04.2020)
13829
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в больнице № 15 им. Филатова
Медицинский работник в больнице № 15 им. Филатова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 30 апр – РИА Новости. Коронавирус выявили уже у 79 работников медицинских организаций в Новосибирской области, около 90% - бессимптомные случаи, сообщил в четверг глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов, выступая перед депутатами заксобрания региона.
"Если посмотреть структуру заболевших, конечно, вызывает тревогу, что у нас 79 человек – это медицинские работники. Тестируются на коронавирусную инфекцию те, кто связан с этой болезнью, непосредственно работает с ней или есть угроза встречи… Они тестируются один раз в неделю… Это в основном бессимптомные, порядка 90%", - сказал он.
Щербатов отметил, что еженедельное тестирование медработников позволяет вовремя выявить все случаи инфицирования и исключить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции там, где источником могут послужить медработники.
"По очаговости, в основном это близкие контакты, семья. С двумя случаями (инфицирования – ред.) у нас 62 очага, с тремя – 14 очагов и с четырьмя 10 очагов. В целом эта семейная очаговость составляет 206 человек, то есть больше 50% от всей заболеваемости", - пояснил Щербатов. Также, по его словам, есть "когорта лиц" из примерно 100 человек, которые не соблюдали режим самоизоляции.
Он также сообщил, что в настоящее время из всех случаев внебольничных пневмоний коронавирус лабораторно подтвержден в 26% случаев. По его словам, из общего количества инфицированных бессимптомные случае в настоящее время составляют 33,4%. За весь период развития эпидемии под меднаблюдением находились более 13 тысяч человек, сейчас находятся под наблюдением 1466 человека, в том числе 1007 прибывших в последнее время из Москвы и Санкт-Петербурга.
Опрос
Как вы относитесь к ужесточению правил карантина?
Проголосовали:182321
15 апреля, 10:44Распространение нового коронавируса
"На сегодняшний день работает восемь лабораторий по тестированию на коронавирус. Начинали мы со 100-150 исследований в сутки, сейчас по мощности возросли до 3 тысяч исследований в сутки. Возможности увеличения тестирования имеются", - сказал Щербатов, отметив, что именно с этим связаны пики выявленных инфицированых в последние дни.
По данным оперативного штаба на утро 30 апреля в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 35 человек. Общее количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 увеличилось до 471, из них 25 детей. 78 человек выздоровели, четверо скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
0132981
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваНовосибирская областьСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:04Священник РПЦ напомнил, что карантин упоминается в Библии
18:03Специалисты провели дезинфекцию Александровского сада перед 9 мая
18:01Путин поручил выделить средства на поддержку автопрома
17:59В Кремле заявили о совместной с Китаем работе над вакциной от COVID-19
17:56В ДНР назвали дату переговоров контактной группы по Донбассу
17:54В ЛНР заявили, что Киев блокирует договоренности о транспортных коридорах
17:54Из Италии вылетел второй Ил-76 с российскими военными
17:53СМИ: из московской больницы сбежала пациентка с коронавирусом
17:52Российское посольство в Казахстане выпустило сборник к 75-летию Победы
17:51В Курской области продлили режим самоизоляции
17:51Посол России в Белоруссии будет присутствовать на параде в Минске
17:50В Томской области два человека погибли на турбазе
17:44В Подмосковье ожидается увеличение пассажиропотока на 60% с 12 мая
17:43Си Цзиньпин уверен, что мир сможет победить в войне с коронавирусом
17:42Посол Германии рассказал о перспективах "Северного потока — 2"
17:41В Молдавии снимают часть ограничений, введенных из-за коронавируса
17:40У пациентов нижегородского интерната не нашли коронавирус
17:39Специалистов из других регионов перебросили на производство аппаратов ИВЛ
17:37Суд арестовал основателя проекта "Омбудсмен полиции"
17:36Путин и Си Цзиньпин обсудили сотрудничество по вакцине от коронавируса
Лента новостейМолния