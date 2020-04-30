В Москве за сутки выявили 3093 новых случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 3093, Подмосковье - 793 , Санкт-Петербурге - 336, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
За последние сутки в стране подтверждены 7 099 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
"Распределение по субъектам: Москва - 3093, Московская область - 793, Санкт-Петербург - 336", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.