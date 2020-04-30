Во Владимирской области выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 30 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 35, всего в регионе 669 заболевших, сообщила администрация региона.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 35 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 669 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
В городе Петушки и Петушинском районе зарегистрированы 162 случая COVID-19, Владимире - 103, Муроме - 72, Ковровском районе - 71, в Гусь-Хрустальном районе - 50, Александровском - 49.
Во Владимирской области шесть человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Кроме того, в больнице №3 города Мурома скончалась женщина 1946 года рождения с подозрением на коронавирус. Выздоровели 33 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.