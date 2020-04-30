Биография Андрея Джатдоева

Андрей Хасанович Джатдоев родился 3 сентября 1962 года в Ставрополе.
В 1984 году окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт (сейчас аграрный университет), в 2000 году – Московский современный гуманитарный институт по специальности "юриспруденция".
Трудовую деятельность начал в 1984 году микробиологом Ставропольской биофабрики.
В 1987 году после срочной службы в Вооруженных силах СССР работал инструктором отдела комсомольских организаций Промышленного районного комитета ВЛКСМ, затем заведующим сектором информации Ставропольского крайкома ВЛКСМ, заведующим организационно-инструкторским отделом Промышленного райисполкома города Ставрополя.
В 1989-1996 годах был заведующим отделом, управляющим делами, заместителем главы администрации Промышленного района Ставрополя.
В ноябре 1996 года Джатдоев был назначен директором департамента экономики администрации города.
В 2001 году переведен на должность заместителя главы администрации Промышленного района города Ставрополя, в 2003 году назначен на должность главы администрации Промышленного района.
С 2007 года по 2008 год был первым заместителем главы администрации города Ставрополя.
В июле 2008 года назначен главой администрации Ленинского района.
29 июня 2011 года занял пост первого заместителя главы администрации города Ставрополя.
7 февраля 2012 года после задержания главы администрации Игоря Бестужия по подозрению в получении взятки решением городской думы Ставрополя Андрей Джатдоев был назначен временно исполняющим обязанности главы администрации города.
8 августа 2012 году решением городской думы он был назначен на должность главы администрации Ставрополя. В октябре 2016 года решением городской думы он был переизбран главой Ставрополя.
Был отмечен грамотой президента РФ (2018), был награжден медалью "Герой труда Ставрополя" (2019).
30 апреля 2020 года стало известно, что Андрей Джатдоев скончался.
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