Биография Андрея Джатдоева

В 1984 году окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт (сейчас аграрный университет), в 2000 году – Московский современный гуманитарный институт по специальности "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 1984 году микробиологом Ставропольской биофабрики.

В 1987 году после срочной службы в Вооруженных силах СССР работал инструктором отдела комсомольских организаций Промышленного районного комитета ВЛКСМ, затем заведующим сектором информации Ставропольского крайкома ВЛКСМ, заведующим организационно-инструкторским отделом Промышленного райисполкома города Ставрополя.

В 1989-1996 годах был заведующим отделом, управляющим делами, заместителем главы администрации Промышленного района Ставрополя.

В ноябре 1996 года Джатдоев был назначен директором департамента экономики администрации города.

В 2001 году переведен на должность заместителя главы администрации Промышленного района города Ставрополя, в 2003 году назначен на должность главы администрации Промышленного района.

С 2007 года по 2008 год был первым заместителем главы администрации города Ставрополя.

В июле 2008 года назначен главой администрации Ленинского района.

29 июня 2011 года занял пост первого заместителя главы администрации города Ставрополя.

7 февраля 2012 года после задержания главы администрации Игоря Бестужия по подозрению в получении взятки решением городской думы Ставрополя Андрей Джатдоев был назначен временно исполняющим обязанности главы администрации города.

8 августа 2012 году решением городской думы он был назначен на должность главы администрации Ставрополя. В октябре 2016 года решением городской думы он был переизбран главой Ставрополя.

30 апреля 2020 года стало известно, что Андрей Джатдоев скончался