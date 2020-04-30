Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

ПЯТИГОРСК, 30 апр — РИА Новости. Глава Ставрополя Андрей Джатдоев скончался в возрасте 57 лет, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что смерть мэра не связана с коронавирусом.

"Вероятно, причина в проблемах с сердечно-сосудистой системой", — уточнил он, добавив, что градоначальник умер у себя дома.