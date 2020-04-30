Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

ПЯТИГОРСК, 30 апр — РИА Новости. Глава Ставрополя Андрей Джатдоев скончался в возрасте 57 лет, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход — это невосполнимая утрата для города. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким", — написал Владимиров в Instagram.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что смерть мэра не связана с коронавирусом.
"Вероятно, причина в проблемах с сердечно-сосудистой системой", — уточнил он, добавив, что градоначальник умер у себя дома.
Джатдоев возглавлял Ставрополь с октября 2016 года.
30 апреля, 10:29Биография Андрея Джатдоева