В Приамурье выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 апр - РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией в Амурской области достигло 56, за сутки зафиксированы 10 новых случаев, сообщает правительство региона.
"30.04.2020 в Амурской области зарегистрировано десять новых лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Результаты подтверждены в установленном порядке. Новые случаи выявлены по одному в Белогорске, Серышевском районе и Прогрессе. Семь случаев в Благовещенске, пять из которых - семейный очаг", - сообщает правительство Приамурья.
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Всего, по данным на четверг, в регионе зарегистрированы 56 случаев коронавируса, 12 человек выписаны из больницы, 44 проходят лечение, трое готовятся к выписке. Губернатор Приамурья Василий Орлов в четверг сообщил, что жительница города Тында на севере региона Амурской области в возрасте 83 лет скончалась "с высокой степенью вероятности" от COVID-19, результатов судмедэкспертизы еще нет, но в одном подъезде с умершей проживали люди, находящиеся на самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.