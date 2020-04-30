В Приамурье выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом

"30.04.2020 в Амурской области зарегистрировано десять новых лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Результаты подтверждены в установленном порядке. Новые случаи выявлены по одному в Белогорске, Серышевском районе и Прогрессе. Семь случаев в Благовещенске, пять из которых - семейный очаг", - сообщает правительство Приамурья.