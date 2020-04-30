В Липецкой области приняли допмеры борьбы с COVID - 19

ЛИПЕЦК, 30 апр – РИА Новости. Власти Липецкой области ограничили въезд в регион перед майскими праздниками, так въезд для тех, кто не проживает в области или проезжает транзитом, возможен только при наличии справки, подтверждающей отсутствие вируса COVID – 19, сообщили в пресс-службе администрации.

Соответствующее постановление подписал глава региона Игорь Артамонов.

В пресс-службе уточнили, что принять дополнительные ограничительные меры заставили выявленные в регионе новые случаи заражения коронавирусом . Так, 28 апреля только в одном Долгоруковском районе были подтверждены сразу шесть новых случаев COVID-19.

Инфицированными оказались сотрудники долгоруковской районной больницы, в том числе заведующая поликлиникой, главный врач и его заместитель по врачебной части. По данному факту ведется противоэпидемиологическое расследование.

Как утверждают в областном Роспотребнадзоре, в большинстве случаев причиной инфицирования становятся приезжие из Москвы.

В райцентре Долгоруково был введен комплекс ограничительных мер - на въезде в село появились контрольно-пропускные пункты. Лицам, прибывающим в Долгоруково, измеряют температуру и выдают рекомендации о необходимости соблюдать режим самоизоляции и сообщать на горячую линию о сроках и месте своего пребывания. .

"Мы стараемся делать все необходимое, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции на территории области и спасти здоровье наших людей", - сказал РИА Новости Артамонов.

В Лебедяни, где неделю назад были введены аналогичные профилактические меры, в четверт снято дежурство на контрольно-пропускных пунктах. При этом пропускной режим в городе по-прежнему функционирует.