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2020-04-30T09:46
https://ria.ru/20200430/1570785457.html
Первый вице-премьер Забайкалья займет должность вице-губернатора Камчатки
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РИА Новости

Первый вице-премьер Забайкалья займет должность вице-губернатора Камчатки

09:46 30.04.2020
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкЖилые дома Петропавловска-Камчатского на фоне Авачинского вулкана
Жилые дома Петропавловска-Камчатского на фоне Авачинского вулкана
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Жилые дома Петропавловска-Камчатского на фоне Авачинского вулкана. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр – РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Сергей Нехаев займет пост врио вице-губернатора Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого правительства.
В среду вице-губернатор Камчатского края Алексей Войтов ушёл в отставку по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. В последние годы он курировал в правительстве региона работу министерство спорта, агентства по информатизации и связи, агентства ЗАГС и архивного дела, агентства по туризму и внешним связям.
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"Официально он вступит в должность 4 мая. Сергей Нехаев будет руководить деятельностью аппарата губернатора и правительства Камчатского края, а также координировать министерство спорта и ряд краевых агентств: по туризму и внешним связям, ЗАГС и архивного дела, информатизации и связи, обеспечению деятельности мировых судей", - говорится в сообщении.
В 2010 году Сергей Нехаев занял должность министра информационной политики правительства Архангельской области, затем - советника губернатора по внутренней политике. С 2012 по 2016 годы работал в Приморском крае. Занимал должность вице-губернатора. Курировал вопросы информационной политики, международного сотрудничества, развития туризма и инвестиционной политики.
С 2017 по 2018 годы в должности первого заместителя генерального директора агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Нехаев занимался вопросами информационной политики и взаимодействия с органами власти регионов Дальнего Востока. Член наблюдательного совета АНО "АПИ", АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке". Член совета директоров АО "Корпорация развития Дальнего Востока". С 2019 года - первый заместитель председателя правительства Забайкальского края - руководитель администрации губернатора. Курировал вопросы информационной и внутренней политики, развития местного самоуправления, кадрового и правового обеспечения деятельности правительства региона.
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Архангельская областьКамчатский крайЗабайкальский крайПолитика
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