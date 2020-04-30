Первый вице-премьер Забайкалья займет должность вице-губернатора Камчатки

В среду вице-губернатор Камчатского края Алексей Войтов ушёл в отставку по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. В последние годы он курировал в правительстве региона работу министерство спорта, агентства по информатизации и связи, агентства ЗАГС и архивного дела, агентства по туризму и внешним связям.