Нефть дорожает на 9-15% в надежде на восстановление спроса

По данным минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 9 миллионов баррелей. Это намного ниже ожиданий аналитиков в 10,6 миллиона баррелей. При этом запасы бензина в США заметно сократились - на 3,7 миллионов баррелей.