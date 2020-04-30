Общественники попросили Мишустина ввести в России "штрафные каникулы"

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Общественники просят председателя правительства РФ Общественники просят председателя правительства РФ Михаила Мишустина ввести в России в связи с эпидемией коронавируса "штрафные каникулы": установить временный мораторий на блокировку банковских карт и разрешить отложенные выплаты штрафов любого происхождения.

Соответствующее письмо в адрес премьер-министра направил член Общественный палаты РФ, председатель совета Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов . Инициатива была разработана совместно с Институтом развития правового общества.

"В целях оказания адресной и социальной поддержки населению России, стабилизации финансово-экономического климата страны в условиях распространения коронавирусной инфекции , совместно с Институтом развития правового общества прошу вас расширить инструментарий гуманитарного содействия гражданам и ввести "штрафные каникулы", - говорится в письме (имеется в распоряжении РИА Новости).

В частности, предлагается ввести мораторий на 60 календарных дней на блокировку банковских карт и автоматическое списание с них средств на оплату штрафов, причём с возможностью в дальнейшем продлить это решение. Также предлагается разрешить отложенные выплаты штрафов любого происхождения, обязательных к уплате гражданами в период с 20 марта 2020 года и на весь срок действия моратория.

"Речь идет о штрафных санкциях различной природы возникновения в отношении физических лиц, режим взыскания которых продолжает действовать в рамках законодательства, приводя в том числе к блокировке банковских счетов (карт)", - пояснила РИА Новости директор Института развития правового общества Дарья Гладыш.

Кроме того, авторы инициативы предлагают упростить механизм разблокировки банковских карт, заблокированных с 20 марта 2020 года по причине штрафных задолженностей, в рамках однократного дистанционного (бесконтактного) обращения гражданина в банковское учреждение.

"Эксперты отмечают, что в настоящее время банковские карты, чья фактическая роль резко возросла, могут являться единственными источниками существования граждан. Ситуация блокировки банковских карт по причине любых задолженностей может спровоцировать виток кредитования с трудно прогнозируемым обеспечением", - поясняют авторы инициативы в своём письме.