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2020-04-30T12:03
https://ria.ru/20200430/1570781343.html
Общественники попросили Мишустина ввести в России "штрафные каникулы"
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РИА Новости

Общественники попросили Мишустина ввести в России "штрафные каникулы"

08:10 30.04.2020 (обновлено: 12:03 30.04.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Общественники просят председателя правительства РФ Михаила Мишустина ввести в России в связи с эпидемией коронавируса "штрафные каникулы": установить временный мораторий на блокировку банковских карт и разрешить отложенные выплаты штрафов любого происхождения.
Соответствующее письмо в адрес премьер-министра направил член Общественный палаты РФ, председатель совета Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов. Инициатива была разработана совместно с Институтом развития правового общества.
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"В целях оказания адресной и социальной поддержки населению России, стабилизации финансово-экономического климата страны в условиях распространения коронавирусной инфекции, совместно с Институтом развития правового общества прошу вас расширить инструментарий гуманитарного содействия гражданам и ввести "штрафные каникулы", - говорится в письме (имеется в распоряжении РИА Новости).
В частности, предлагается ввести мораторий на 60 календарных дней на блокировку банковских карт и автоматическое списание с них средств на оплату штрафов, причём с возможностью в дальнейшем продлить это решение. Также предлагается разрешить отложенные выплаты штрафов любого происхождения, обязательных к уплате гражданами в период с 20 марта 2020 года и на весь срок действия моратория.
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"Речь идет о штрафных санкциях различной природы возникновения в отношении физических лиц, режим взыскания которых продолжает действовать в рамках законодательства, приводя в том числе к блокировке банковских счетов (карт)", - пояснила РИА Новости директор Института развития правового общества Дарья Гладыш.
Кроме того, авторы инициативы предлагают упростить механизм разблокировки банковских карт, заблокированных с 20 марта 2020 года по причине штрафных задолженностей, в рамках однократного дистанционного (бесконтактного) обращения гражданина в банковское учреждение.
"Эксперты отмечают, что в настоящее время банковские карты, чья фактическая роль резко возросла, могут являться единственными источниками существования граждан. Ситуация блокировки банковских карт по причине любых задолженностей может спровоцировать виток кредитования с трудно прогнозируемым обеспечением", - поясняют авторы инициативы в своём письме.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Артем КирьяновМихаил МишустинОбщество
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