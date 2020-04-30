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2020-04-30T08:30
https://ria.ru/20200430/1570781315.html
Роскачество оценило работу приложений для заказа еды
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РИА Новости

Роскачество оценило работу приложений для заказа еды

08:30 30.04.2020
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CC0 / Foundry / Смартфон
Смартфон
CC0 / Foundry /
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Роскачество протестировало приложения для заказа готовой еды, оценив их функциональность, удобство и безопасность, говорится в сообщении организации.
"Центр цифровой экспертизы Роскачества протестировал 34 наиболее популярных мобильных приложения, позволяющих оформить доставку готовой еды по 43 параметрам качества и безопасности. В исследование вошли как собственные приложения ресторанов и кафе, так и мобильные системы служб доставок", - говорится в сообщении.
В исследование вошли приложения сервисов, которые на момент тестирования позволяли оформить доставку готовой еды, были на русском языке и имели не менее 50 тысяч установок в Google Play и не менее 150 оценок в App Store не менее 150. Качество еды и услуги доставки в исследовании не оценивалась.
"Количество приложений, которые перешагнули итоговую отметку в 4 балла, составляет 22 из 34. Все они рекомендуются к использованию. Отметку в 3 балла преодолели все исследованные приложения, что свидетельствует о достаточно хорошем качестве программных продуктов", - отмечают эксперты.
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Роскачество оценило возможности оформления заказа готовой еды по следующим критериям: информативность карточек блюд, возможности их поиска, фильтрации, настроек, управление доставкой, оплата и многим другим.
Проверяя удобство приложений, эксперты обращали внимание на простоту использования, реализацию раздела "Помощь", отсутствие рекламных материалов, адаптацию для людей с ограниченными возможностями. Оценка безопасности основывалась на восьми критериях, при этом одним из ключевых стал критерий безопасности передачи пользовательских данных.
"Проверка Роскачеством мобильных приложений для заказа готовой еды своевременна и необходима для того, чтобы потребители владели достоверной информацией о том, какие инструменты предоставляют наиболее удобный сервис и являются безопасными для осуществления онлайн-оплаты", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря, заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.
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