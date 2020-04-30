Медик предупредил, что волны жары летом могут быть опаснее COVID-19

"В 2010 году мы потеряли в Москве от жары 11 тысяч человек, а на территории России около 50 тысяч человек. Я не уточнял, сколько сегодня составляют потери от коронавируса (972 летальных исхода - ред.). Я бы хотел сказать, что мы не должны забывать о климатических рисках в условиях жаркого лета, которые могут быть намного, в десятки раз более существенные для людей (летальные исходы и болезни - ред.), чем мы имеем сегодня во время пандемии коронавируса", - сказал Ревич.