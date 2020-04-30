Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-30T08:02
https://ria.ru/20200430/1570781079.html
Медик предупредил, что волны жары летом могут быть опаснее COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/155706/84/1557068455_0:0:3170:1784_1036x0_80_0_0_e70d1b8b1e6f295a5c8f39aa6daa3a4d.jpg
РИА Новости

Медик предупредил, что волны жары летом могут быть опаснее COVID-19

08:02 30.04.2020
422547
© РИА Новости / Виталий БелоусовНебоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Небоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Волны жары, проявление которых не исключают климатологи в летний период в России, могут оказать большее влияние на здоровье людей, чем пандемия коронавируса, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук Борис Ревич.
"В 2010 году мы потеряли в Москве от жары 11 тысяч человек, а на территории России около 50 тысяч человек. Я не уточнял, сколько сегодня составляют потери от коронавируса (972 летальных исхода - ред.). Я бы хотел сказать, что мы не должны забывать о климатических рисках в условиях жаркого лета, которые могут быть намного, в десятки раз более существенные для людей (летальные исходы и болезни - ред.), чем мы имеем сегодня во время пандемии коронавируса", - сказал Ревич.
Ученый уточнил, что во время волны жары в 5-7 дней, когда среднесуточная температура превышает 23,8 градусов (для Москвы - ред.), можно говорить о дополнительных 100-300 случаях смертей.
"Опять же такое количество дополнительных смертей можно прогнозировать, когда у нас нет жары 2010 года и дыма от природных пожаров. Кроме того, для каждого региона России эти цифры должны рассчитываться отдельно", - уточнил Ревич.
Он также отметил, что для организма человека очень плохо быстрое наступление жары и сильные перепады температур в течение дня.
Закатное солнце в небе над Москвой
27 апреля, 20:26
Глава Минприроды предупредил президента об аномально жарком лете
"Такие температурные качели стали объектом пристального изучения ВОЗ, и такое раннее наступление жары (как в Сибири - ред.) еще физиологами до конца не оценено. Однако, это непривычная ситуация и неблагоприятно для здоровья россиян. Мы привыкли к определенному режиму. Индусы на юге Индии начинают умирать при температуре +4+5 градусов, потому что им холодно", - сказал Ревич.
Он добавил, что у россиян есть определенный, привычный физиологический ритм в течение года, любые непривычные колебания плохо сказываются на организме.
"Такая жара, как в Сибири, - это ненормально для конца апреле", - отметил Ревич.
Медик порекомендовал городам разработать и придерживаться планов адаптации к изменениям климата и к волнам жары, а гражданам снижать в период жары физическую активность, пить больше воды, есть больше зелени и фруктов, а также избегать употребления алкоголя.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
27 апреля, 05:31
Вильфанд предрек россиянам рекордно жаркий год
10635445549155
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийская академия наукВОЗМоскваОбщество
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:56В ДНР назвали дату переговоров контактной группы по Донбассу
17:54В ЛНР заявили, что Киев блокирует договоренности о транспортных коридорах
17:54Из Италии вылетел второй Ил-76 с российскими военными
17:53СМИ: из московской больницы сбежала пациентка с коронавирусом
17:52Российское посольство в Казахстане выпустило сборник к 75-летию Победы
17:51В Курской области продлили режим самоизоляции
17:51Посол России в Белоруссии будет присутствовать на параде в Минске
17:50В Томской области два человека погибли на турбазе
17:44В Подмосковье ожидается увеличение пассажиропотока на 60% с 12 мая
17:43Си Цзиньпин уверен, что мир сможет победить в войне с коронавирусом
17:42Посол Германии рассказал о перспективах "Северного потока — 2"
17:41В Молдавии снимают часть ограничений, введенных из-за коронавируса
17:40У пациентов нижегородского интерната не нашли коронавирус
17:39Специалистов из других регионов перебросили на производство аппаратов ИВЛ
17:37Суд арестовал основателя проекта "Омбудсмен полиции"
17:36Путин и Си Цзиньпин обсудили сотрудничество по вакцине от коронавируса
17:35Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 4,7 тысячи
17:34Си Цзиньпин: Китай и Россия несут особую миссию по поддержанию мира
17:30Во Франции в транспорте раздадут около десяти миллионов масок
17:30Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе
Лента новостейМолния