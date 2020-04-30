Медик предупредил, что волны жары летом могут быть опаснее COVID-19

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Волны жары, проявление которых не исключают климатологи в летний период в России, могут оказать большее влияние на здоровье людей, чем пандемия коронавируса, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории анализа и прогнозирования общественного здоровья Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор медицинских наук Борис Ревич.
"В 2010 году мы потеряли в Москве от жары 11 тысяч человек, а на территории России около 50 тысяч человек. Я не уточнял, сколько сегодня составляют потери от коронавируса (972 летальных исхода - ред.). Я бы хотел сказать, что мы не должны забывать о климатических рисках в условиях жаркого лета, которые могут быть намного, в десятки раз более существенные для людей (летальные исходы и болезни - ред.), чем мы имеем сегодня во время пандемии коронавируса", - сказал Ревич.
Ученый уточнил, что во время волны жары в 5-7 дней, когда среднесуточная температура превышает 23,8 градусов (для Москвы - ред.), можно говорить о дополнительных 100-300 случаях смертей.
"Опять же такое количество дополнительных смертей можно прогнозировать, когда у нас нет жары 2010 года и дыма от природных пожаров. Кроме того, для каждого региона России эти цифры должны рассчитываться отдельно", - уточнил Ревич.
Он также отметил, что для организма человека очень плохо быстрое наступление жары и сильные перепады температур в течение дня.
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"Такие температурные качели стали объектом пристального изучения ВОЗ, и такое раннее наступление жары (как в Сибири - ред.) еще физиологами до конца не оценено. Однако, это непривычная ситуация и неблагоприятно для здоровья россиян. Мы привыкли к определенному режиму. Индусы на юге Индии начинают умирать при температуре +4+5 градусов, потому что им холодно", - сказал Ревич.
Он добавил, что у россиян есть определенный, привычный физиологический ритм в течение года, любые непривычные колебания плохо сказываются на организме.
"Такая жара, как в Сибири, - это ненормально для конца апреле", - отметил Ревич.
Медик порекомендовал городам разработать и придерживаться планов адаптации к изменениям климата и к волнам жары, а гражданам снижать в период жары физическую активность, пить больше воды, есть больше зелени и фруктов, а также избегать употребления алкоголя.
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