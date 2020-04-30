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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-30T07:17
https://ria.ru/20200430/1570780116.html
Норвегия будет сокращать добычу нефти с июня по декабрь
https://cdn25.img.ria.ru/images/150060/99/1500609929_0:340:3036:2048_1036x0_80_0_0_db47774fd03c96e48181dac4786deea5.jpg
РИА Новости

Норвегия будет сокращать добычу нефти с июня по декабрь

07:17 30.04.2020
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© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкНефтекачалки
Нефтекачалки
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
Нефтекачалки . Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Министерство нефти и энергетики Норвегии сообщило, что страна будет сокращать добычу нефти с июня по декабрь 2020 года, передает агентство Рейтер.
"Мы сократим норвежскую добычу на 250 тысяч баррелей в сутки в июне и на 134 тысячи баррелей в сутки во второй половине 2020 года. Кроме того, запуск добычи на некоторых месторождениях будет отложен до 2021 года", - приводит агентство слова министра нефти и энергетики Тины Бру.
"Следовательно, общая добыча Норвегии в декабре 2020 года будет на 300 тысяч баррелей в сутки меньше, чем изначально планировали компании. Это регулирование прекратится к концу этого года", - сообщила министр.
Норвегия входит в топ-7 крупнейших в мире экспортеров нефти. Согласно информации Еврокомиссии, на нефтегазовый сектор пришлось около 18% ВВП страны и 62% экспорта в 2018 году.
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ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.
Ряд крупных производителей вне ОПЕК+, включая США, Канаду, Индонезию, Норвегию и Бразилию, "добровольно" сократят добычу на 4-5 миллионов баррелей в сутки, сообщало Минэнерго РФ Азербайджана.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ОПЕКЕврокомиссияНорвегияВ миреЭкономика
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