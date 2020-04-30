На сайте Музея Победы откроется выставка конкурса "Моя Победа"

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Виртуальная выставка участников конкурса "Моя Победа" откроется в четверг на сайте московского Музея Победы, сообщила пресс-служба музея.
На сайте разместят более 200 работ, прошедших отборочный этап. Они выполнены как любителями, так и профессионалами.
Среди конкурсных работ также представлены живопись, графика, инсталляции, скульптура и фотографии. Также можно посмотреть барельефы и работы из стекла.
Зрители смогут проголосовать за любые понравившиеся работы. Эти голоса будут учитываться при финальном отборе. Жюри подведет итоги и определит победителей в конце мая.