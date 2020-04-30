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Туризм
2020-04-30T07:14
https://ria.ru/20200430/1570779764.html
Испанские отельеры рассказали, когда возобновится работа их отрасли
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РИА Новости

Испанские отельеры рассказали, когда возобновится работа их отрасли

06:58 30.04.2020 (обновлено: 07:14 30.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтраны мира. Испания. Мадрид
Страны мира. Испания. Мадрид
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Страны мира. Испания. Мадрид. Архивное фото
МАДРИД, 30 апр – РИА Новости, Елена Шестернина. Внутренний туризм может возобновиться в Испании уже этим летом, а иностранный – осенью, считают отельеры. При этом, по их мнению, необходимо повсеместно ввести повышенные санитарные меры, например, при заселении в гостиницы брать у постояльцев анализы на COVID-19. Когда и на каких условиях возобновит в Испании работу отельный бизнес, корреспондент РИА Новости в Мадриде спросила у некоторых его представителей.
Туризм составляет 12,5% ВВП страны и обеспечивает почти 13% рабочих мест. И если этот сектор не возобновит работу в ближайшее время, то испанскую экономику ждет еще более сильное падение, чем прогнозирует МВФ (пока его оценки – 8%).
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Власти страны утверждают: план по спасению туристической отрасли готовится. Министр туризма Мария Рейес Марото инициировала на этой неделе переговоры представителей девяти стран-членов ЕС, чтобы выработать общую позицию. В ней помимо самой Марото приняли участие министры туризма Франции, Италии, Португалии, Греции, Мальты, Кипра, Румынии и Болгарии. Эти страны призывают Брюссель учесть три основных момента: установить одинаковые протоколы в ЕС для обеспечения безопасных переездов, обратить особое внимание на далеко расположенные регионы и острова и привлечь средства для оказания помощи турсектору.
Высокопоставленный источник в испанском правительстве на условиях анонимности заявил: на иностранный туризм в ближайшее время рассчитывать не стоит, все решения – в том числе об открытии границ, возобновлении регулярного авиасообщения, мерах санитарной безопасности – европейские страны будут приниматься совместно. Пока же никаких – даже предварительных – дат открытия границ нет.
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Что касается внутреннего туризма, то в плане по постепенному снятию карантина в Испании, представленном на этой неделе премьером Педро Санчесом, отели смогут возобновить работу уже с 11 мая, при этом места общего пользования, в том числе рестораны и бары, останутся закрытыми. Другой вопрос, кто в гостиницах будет останавливаться, когда до окончательного снятия карантина остается как минимум два месяца, а перемещение между регионами страны может быть ограничено. Открытие пляжей и мест развлечений предусмотрено только на завершающей стадии снятия карантина "при соблюдении мер безопасности и социальной дистанции" – то есть в лучшем случае с середины июня.
По мнению основателя и владельца сети гостиниц Room Mate Кике Сарасолы, внутренний туризм может возобновиться в июле-августе. Причем это произойдет не только в Испании, но в других европейских странах, таких как Италия. "Нам придется руководствоваться новыми протоколами, которые в значительной степени изменят наш образ жизни – в первую очередь занятость ресторанов, баров, самолетов. И мы научимся жить в новых условиях точно так же, как научились жить после 11 сентября, когда в аэропортах ввели повышенные меры безопасности. Мы смиримся с некими неудобствами", - говорит он. В сентябре-октябре, считает Сарасола, постепенно начнет восстанавливаться иностранный туризм.
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Повышенные меры безопасности сохранятся в туристической отрасли до появления вакцины. При этом, полагает Сарасола, они должны быть одинаковыми для всех стран. "Когда человек путешествует, он должен знать, что у него всегда будут брать тесты в самолете, всегда при заселении в гостиницу. Все эти меры необходимы в первую очередь для спокойствия самих туристов", - говорит владелец Room Mate.
Тринадцать из 28 отелей, которыми владеет Сарасола в разных странах мира, были переданы во время эпидемии в пользование министерствам здравоохранения. В его гостиницах в Мадриде, Барселоне, Сан-Себастьяне, Флоренции, Милане, Париже, Нью-Йорке сейчас живут медики, сотрудники похоронных бюро, пожарные, люди пожилого возраста. Последних переселили в гостиницы из домов престарелых, где ситуация с распространением коронавируса наиболее тяжелая.
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Сети будет просто перейти на новую модель "COVID-free", уверен Сарасола. "Все необходимые санитарные меры уже действуют в 50% моих отелей, в них живет медицинский персонал. Как только медики выедут, на следующий день я буду готов принимать туристов. У меня есть все протоколы: как надо проводить уборку, как разделять людей в отелях, как принимать на ресепшн. Эти протоколы довольно простые. Главная цель – дать туристам уверенность в санитарной безопасности", - говорит он.
По словам Сарасолы, туристический сектор "очень озабочен" отсутствием у правительства четкого плана спасения, поскольку "туриста надо убедить вернуться". Важно, чтобы у Испании был "имидж безопасной страны, страны COVID-free". "Если не восстановится туризм, не восстановится и экономика. Испания не может позволить себе роскошь быть закрытой до декабря, просто не может позволить", - говорит бизнесмен.
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Еще более оптимистичен в своих прогнозах генеральный директор сети Catalonia Hotels & Resorts (в сеть входят несколько десятков отелей в разных странах мира) Феликс Навас. Он считает, что внутренний туризм начнется уже во второй половине июня-июле. Он также критикует власти за то, что ни "на общенациональном уровне, ни на уровне автономного сообщества не был выработан конкретный план спасения туристического бизнеса".
Глава каталонского женералитета Ким Торра на вопрос РИА Новости о конкретных планах региональных властей по спасению сектора действительно не смог ответить ничего конкретного. Он ограничился лишь констатацией очевидного: "сектор будет разорен кризисом", "потери огромны" и это "вызывает огромную озабоченность". Правда, при этом оговорился, что региональные власти должны "приложить максимальные усилия и вложить больше всего ресурсов" для спасения туристической отрасли.
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Catalonia Hotels & Resorts будет пытаться "спасти лето" за счет внутреннего туризма. "Мы понимаем, что процесс предстоит крайне медленный. Мы будем продвигать национальный туризм. Предпримем все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность наших гостей и сотрудников. Еще больше, чем раньше будем думать о гигиене, будем обеспечивать дистанцию безопасности", - рассказал Навас.
В настоящее время пациенты и медицинский персонал размещены в пяти отелях Catalonia Hotels & Resorts.
В Мадриде в туристическом секторе работают 140 тысяч человек, он обеспечивает 7% ВВП региона. По мнению генерального директора Мадридской ассоциации гостиничного бизнеса (AEHM) Мар де Мигель, если ситуация не разрешится в ближайшее время, то "выживаемость многих отелей окажется под вопросом". "Будет потеряно еще больше рабочих мест. Наш сектор, ключевой для экономического роста с 2009 года, столкнется с большими трудностями, что еще больше отбросит назад испанскую экономику и замедлит выход из кризиса", - заявила она.
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Ассоциация представила региональным властям план по поддержке сектора, который включает возможность продления применения ERTE после окончания режима повышенной готовности (ERTE - процедура о временном регулировании занятости - позволяет работодателям временно приостанавливать отношения с сотрудником, не прерывая при этом контракта, сотрудник получает пособие по безработице от государства (70% от зарплаты), наложить мораторий на оплату некоторых видов налогов, на выплату квот по аренде помещений или ипотеки, запретить интернет-платформам размещать объявления об аренде туристических квартир и домов, у владельцев которых нет соответствующих лицензий.
В настоящее время AEHM разрабатывает общий протокол для мадридских гостиниц для получения сертификата Hoteles COVID-free, который бы гарантировал, что отель соблюдает все необходимые требования и полностью обеспечивает безопасность клиентов.
"С самого начала кризиса приоритетом владельцев гостиниц была забота о здоровье граждан. Чтобы быть готовыми, когда придет время открывать свои двери, мы уже сейчас работаем над подробным протоколом, который гарантирует безопасность наших клиентов и наших работников", - сказала Мар де Мигель.
Во время эпидемии AEHM предоставила бесплатно в распоряжение мадридских властей более 40 отелей для размещения пациентов и медперсонала.
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