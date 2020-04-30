Исследование: россияне все еще надеются на отдых за границей в этом году

"Несмотря на заявления о закрытии авиасообщения и ряда стран до 2021 года, 85% опрошенных все же надеются совершить поездки в 2020 году, причем большинство рассчитывает на путешествия этой осенью, а 10% самых оптимистичных респондентов - уже в августе. В первую очередь, наши соотечественники хотели бы отправиться на море", - прокомментировали результаты исследования Ozon.Travel, проведенного 27-28 апреля среди почти тысячи клиентов компании.