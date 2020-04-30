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2020-04-30T06:47
https://ria.ru/20200430/1570779649.html
В российском посольстве назвали ориентировочную дату рейса из Японии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570252344_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_2f172ed1e13729802efc57bae6eff2ca.jpg
РИА Новости

В российском посольстве назвали ориентировочную дату рейса из Японии

06:47 30.04.2020
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© РИА Новости / Ксения НакаРегистрация пассажиров на вывозной рейс Токио-Владивосток
Регистрация пассажиров на вывозной рейс Токио-Владивосток
© РИА Новости / Ксения Нака
Регистрация пассажиров на вывозной рейс Токио-Владивосток. Архивное фото
ТОКИО, 30 апр – РИА Новости. Следующий рейс для вывоза россиян из Японии ожидается ориентировочно 7 мая, в связи с чем посольство РФ в Японии просит желающих улететь зарегистрироваться на рейс на портале Госуслуг, говорится в сообщении диппредставительства на его странице в Facebook.
Рейс будет выполнять авиакомпания "Аэрофлот".
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса № AFL261 Токио – Владивосток - Санкт-Петербург – Москва запланирован на 7 мая 2020 в 12:15 (местное время). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской Нижегородской, Саранской, Пензенской областях, Республике Карелия, Приморском крае, Хабаровском крае", - отмечается в сообщении.
Предыдущий вывозной рейс из Токио во Владивосток был осуществлен авиакомпанией "Аврора" 19 апреля.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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