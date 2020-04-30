На Чаяндинское месторождение в Якутии доставят мобильный госпиталь

"Надо понимать, что речь идет не о "Газпроме", который продолжает свою работу на месторождении. Речь идет о строителях, о подрядных организациях, (которые) выполняют работы на объекте… Сегодня к вечеру на Чаяндинское месторождение будет доставлен мобильный госпиталь по линии МЧС России… Уверен, что это позволит в ближайшее время не только локализовать очаг инфекции, но и реально приступить к лечению людей… И главная задача на сегодня – вывезти людей подрядных организаций с вахтовых поселков", - отметил Николаев.