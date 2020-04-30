Песков объяснил значение заявления Путина и Трампа о встрече на Эльбе

"Главное, что эта годовщина важна для многих. Кстати, это продемонстрировали и наши президенты - я имею в виду президента России и президента США, которые согласовали и опубликовали совместное заявление по годовщине встречи на Эльбе. Это было очень важно", - заявил Песков в интервью телеканалу RTVI.