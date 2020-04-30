Украинцев ждут гибель и уничтожение, заявили в Раде

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украинцев ждут уничтожение и погибель, если не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива. Его заявление приводится на сайте партии.
"Мы будем уничтожаться и погибать, пока в стране не появится лидер, который сможет собрать страну, навести порядок, у которого будет четкая мотивация действовать в интересах украинского народа, который не будет отвлекаться на возгласы европейских и американских партнеров. Нам нужна сильная партия у власти", — сказал Кива.
По мнению парламентария, наступил второй этап экспансии Запада, который внедряет свои кадры в украинскую власть. В частности, одним из таких кадров может стать бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Возможное назначение его вице-премьером — одно из условий для получения Украиной кредита, считает Кива.
Депутат добавил, что президент Владимир Зеленский не способен противостоять внешнему влиянию, в результате чего лоббизм проникает во все ветви власти.
29 апреля, 00:11В Раде высмеяли идею назначить Саакашвили вице-премьером
На прошлой неделе Саакашвили заявил, что Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам и поручил заниматься переговорами с МВФ и другими финансовыми организациями. Грузия пообещала отозвать посла в Киеве, если это назначение состоится. Пока Верховная рада вопрос о назначении вице-премьера не рассматривала, но некоторые СМИ написали, что кабмин уже отозвал представление к назначению из-за недостаточной поддержки кандидатуры Саакашвили среди депутатов.