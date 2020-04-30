Украинцев ждут гибель и уничтожение, заявили в Раде

"Мы будем уничтожаться и погибать, пока в стране не появится лидер, который сможет собрать страну, навести порядок, у которого будет четкая мотивация действовать в интересах украинского народа, который не будет отвлекаться на возгласы европейских и американских партнеров. Нам нужна сильная партия у власти", — сказал Кива.