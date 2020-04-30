На Кольской АЭС могут создать центр водородной энергетики

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли обоснуют реализуемость проекта по созданию при Специалисты российской атомной отрасли обоснуют реализуемость проекта по созданию при Кольской АЭС инфраструктуры для отработки технологий водородной энергетики, в том числе создания заправочных станций для поездов на водороде, которые намечено в будущем пустить на Сахалине , следует из материалов на сайте закупок госкорпорации " Росатом ".

Эти работы по заказу концерна " Росэнергоатом " (оператора всех АЭС в России) выполнит "Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций" (ВНИИАЭС, Москва ).

В последнее время экспертами прорабатываются варианты использования избытков электроэнергии с атомных электростанций с целью производства водорода и использования этого газа для заправки поездов, легковых автомобилей и других транспортных средств на водородных топливных элементах.

Поэтому для тестирования современных генераторов водорода и систем его хранения предлагается создание соответствующей инфраструктуры при Кольской АЭС, поскольку Кольская энергетическая система сейчас является энергизбыточной.

Кроме того, ВНИИАЭС предстоит подготовить техническое задание на разработку проекта, конструирование и изготовление демонстрационного комплекса водородной заправочной станции, которая в будущем легла бы в основу обеспечения этим газом поездов на Сахалине.

Производимый на базе атомных станций водород планируется поставлять и на экспорт. Наиболее перспективными считаются рынки Японии Европы . Для обеспечения зарубежных потребителей необходимо создать эффективную модели транспортировки товарного водорода. Поэтому специалисты ВНИИАЭС должны будут разработать и техническое задание на обликовый проект криогенного танк-хранилища водорода для транспортировки на средние и дальние расстояния с помощью морских судов, а также эффективной модульной установки ожижения водорода.

Отдельно "Росэнергоатом" заказал ВНИИАЭС обоснование и разработку техзадания на создание основанной на жидком органическом носителе системы аккумулирования водорода, его хранения и транспортировки морскими танкерами ледового класса через Северный морской путь в Японию.

Все указанные работы ВНИИАЭС предстоит выполнить в рамках так называемых аванпроектов - самостоятельных научно-исследовательских работ, направленных на обоснование качественно новых разработок.

Водородная энергетика на базе атомных станций относится к одному из перспективных направлений научно-технологического развития атомной отрасли России. Росатом обладает технологиями, которые в среднесрочной перспективе могут обеспечить производство водорода в промышленных объемах c высоко-конкурентными параметрами стоимости, экологической приемлемости и чистоты.