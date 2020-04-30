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Ядерные технологии
2020-04-30T05:41
https://ria.ru/20200430/1570778825.html
На Кольской АЭС могут создать центр водородной энергетики
https://cdn24.img.ria.ru/images/152043/47/1520434701_0:149:3108:1897_1036x0_80_0_0_9bbc10eca8a4c0cbccede33fc69040ba.jpg
РИА Новости

На Кольской АЭС могут создать центр водородной энергетики

05:41 30.04.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкКольская атомная электростанция в Полярнозоринском районе Мурманской области
Кольская атомная электростанция в Полярнозоринском районе Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
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Кольская атомная электростанция в Полярнозоринском районе Мурманской области. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли обоснуют реализуемость проекта по созданию при Кольской АЭС инфраструктуры для отработки технологий водородной энергетики, в том числе создания заправочных станций для поездов на водороде, которые намечено в будущем пустить на Сахалине, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".
Эти работы по заказу концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в России) выполнит "Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций" (ВНИИАЭС, Москва).
Стенд компании Росатом на Петербургском международном экономическом форуме-2019
16 сентября 2019, 03:27
"Росатом" предложит комплекс мер по развитию водородной энергетики в России
В последнее время экспертами прорабатываются варианты использования избытков электроэнергии с атомных электростанций с целью производства водорода и использования этого газа для заправки поездов, легковых автомобилей и других транспортных средств на водородных топливных элементах.
Поэтому для тестирования современных генераторов водорода и систем его хранения предлагается создание соответствующей инфраструктуры при Кольской АЭС, поскольку Кольская энергетическая система сейчас является энергизбыточной.
Кроме того, ВНИИАЭС предстоит подготовить техническое задание на разработку проекта, конструирование и изготовление демонстрационного комплекса водородной заправочной станции, которая в будущем легла бы в основу обеспечения этим газом поездов на Сахалине.
Электропоезд
4 сентября 2019, 08:56
В России планируют выпускать поезда на водородном топливе
Производимый на базе атомных станций водород планируется поставлять и на экспорт. Наиболее перспективными считаются рынки Японии и Европы. Для обеспечения зарубежных потребителей необходимо создать эффективную модели транспортировки товарного водорода. Поэтому специалисты ВНИИАЭС должны будут разработать и техническое задание на обликовый проект криогенного танк-хранилища водорода для транспортировки на средние и дальние расстояния с помощью морских судов, а также эффективной модульной установки ожижения водорода.
Отдельно "Росэнергоатом" заказал ВНИИАЭС обоснование и разработку техзадания на создание основанной на жидком органическом носителе системы аккумулирования водорода, его хранения и транспортировки морскими танкерами ледового класса через Северный морской путь в Японию.
Все указанные работы ВНИИАЭС предстоит выполнить в рамках так называемых аванпроектов - самостоятельных научно-исследовательских работ, направленных на обоснование качественно новых разработок.
Зеленоградский нанотехнологический центр
18 сентября 2018, 09:00РИА Наука
Ученые придумали, как удешевить электронику за счет "водородных пузырей"
Водородная энергетика на базе атомных станций относится к одному из перспективных направлений научно-технологического развития атомной отрасли России. Росатом обладает технологиями, которые в среднесрочной перспективе могут обеспечить производство водорода в промышленных объемах c высоко-конкурентными параметрами стоимости, экологической приемлемости и чистоты.
В сентябре 2019 года во Владивостоке в ходе Восточного экономического форума РЖД, Росатом, АО "Трансмашхолдинг" и правительство Сахалинской области подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту организации железнодорожного сообщения с применением поездов на водородных топливных элементах. "Трансмашхолдинг" планирует организовать производство поездов на водородных топливных элементах. Росатому в проекте отведена роль потенциального поставщика водорода, который производился бы с использованием мощностей российских АЭС. А Сахалинская область может стать пилотным полигоном для организации пассажирского движения с применением поездов на водородных топливных элементах.
В лаборатории МИФИ
19 февраля, 08:36РИА Наука
Российские ученые создали дешевый материал для водородной энергетики
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Ядерные технологииКольская АЭСРосэнергоатомСахалинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
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