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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-04-30T05:32
https://ria.ru/20200430/1570778631.html
РАН попросит кабмин помочь с "ядерной батарейкой" для лунной станции
https://cdn21.img.ria.ru/images/155594/08/1555940856_0:286:3060:2007_1036x0_80_0_0_a1f32c6e8b1bf59f2c1daa5b0d9af40d.jpg
РИА Новости

РАН попросит кабмин помочь с "ядерной батарейкой" для лунной станции

05:32 30.04.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПрезидент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев . Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Совет РАН по космосу планирует обратиться к российскому правительству для решения проблемы обеспечения в нужные сроки первой в новейшей истории российской лунной посадочной станции "Луна-25" изотопным источником энергии и тепла, говорится в решении Совета РАН по космосу, подписанном президентом Академии Александром Сергеевым (копия имеется в распоряжении РИА Новости).
В 2021 году Россия планирует отправить первый с 1976 года аппарат к естественному спутнику Земли. Станция "Луна-25" должна дать специалистам опыт мягкой посадки.
"Совет считает необходимым оказать поддержку госкорпорации "Роскосмос" и "Росатом" в решении проблемы своевременного обеспечения проекта "Луна-25" необходимыми радиоизотопными источниками электрической и тепловой энергии. Просить руководство РАН как тематического заказчика проекта обратиться в правительство РФ с просьбой о скорейшем решении этого вопроса", - говорится в решении Совета.
Как говорится в научном журнале компании-производителя "Луны-25" "Вестник НПО им. Лавочкина", для работы на лунной поверхности в светлое время суток станция будет обеспечена солнечными батареями, а лунной ночью (14,5 суток) тепловое обеспечение аппаратуры и ее питание электроэнергией планируется обеспечить с помощью радиоизотопного термоэлектрического генератора. При этом ночью аппаратура будет переведена в нерабочий режим для сохранения электроэнергии.
В таком режиме "день/ночь", как ожидается, станция сможет проработать один год.
"Ядерная батарейка" должна весить 6,7 килограмма.
Луна
30 апреля, 05:28Хочу стать космонавтом
С первой российской лунной станции могут снять часть научной аппаратуры
3120200
Хочу стать космонавтомЛунаАлександр Сергеев (РАН)Луна-25Космос - РИА НаукаРоссийская академия наук
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