РАН попросит кабмин помочь с "ядерной батарейкой" для лунной станции

В 2021 году Россия планирует отправить первый с 1976 года аппарат к естественному спутнику Земли. Станция "Луна-25" должна дать специалистам опыт мягкой посадки.

"Совет считает необходимым оказать поддержку госкорпорации "Роскосмос" и "Росатом" в решении проблемы своевременного обеспечения проекта "Луна-25" необходимыми радиоизотопными источниками электрической и тепловой энергии. Просить руководство РАН как тематического заказчика проекта обратиться в правительство РФ с просьбой о скорейшем решении этого вопроса", - говорится в решении Совета.

Как говорится в научном журнале компании-производителя "Луны-25" "Вестник НПО им. Лавочкина", для работы на лунной поверхности в светлое время суток станция будет обеспечена солнечными батареями, а лунной ночью (14,5 суток) тепловое обеспечение аппаратуры и ее питание электроэнергией планируется обеспечить с помощью радиоизотопного термоэлектрического генератора. При этом ночью аппаратура будет переведена в нерабочий режим для сохранения электроэнергии.