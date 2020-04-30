Профессор РАН назвал возможные сроки ослабления коронавируса

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Коронавирус, вызывающий COVID-19, может ослабеть только через несколько лет, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
Однако он допустил, что это может произойти уже осенью.
"Вирус пока не ослабевает, вирус может ослабевать за годы. То есть он может быть слабее в осенний сезон. И не факт, что слабее", — сказал профессор.
Присутствовавший в студии генетик Валерий Ильинский также выразил мнение, что потери вирусом активности осенью может и не случиться.
В России выявили более 106 тысяч заразившихся коронавирусом, 1073 человека скончались, более 11 тысяч выздоровели. Власти призвали жителей страны соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф