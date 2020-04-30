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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T04:43
https://ria.ru/20200430/1570778157.html
В Южной Корее за сутки не зарегистрировали ни одного случая COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569476374_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_7f859170a92607abe92b42b75e02431d.jpg
РИА Новости

В Южной Корее за сутки не зарегистрировали ни одного случая COVID-19

04:43 30.04.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonКорейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
© AP Photo / Ahn Young-joon
Корейские военные во время дезинфекции на улице Сеула
СЕУЛ, 30 апр – РИА Новости. Южная Корея впервые с начала эпидемии не зарегистрировала ни одного случая заражения COVID-19 за сутки внутри страны, все четыре новых случая были завезены из-за границы и выявлены на карантинном досмотре, общее число зараженных выросло до 10 765, выздоровели 9059, погибли уже 247 пациентов, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 246 погибших. Уже более недели в Южной Корее за сутки регистрировали примерно по 10 новых зараженных, 24 апреля это число опускалось до шести человек. В связи со снижением числа новых случаев заражения в стране власти продлили до 5 мая режим социального дистанцирования в ослабленном виде. Заново открыли парки и места отдыха на природе, разрешили ограниченную деятельность спортивным, религиозным и развлекательным учреждениям. Граждан по-прежнему просят избегать людных мест, не выходить лишний раз из дома и соблюдать все меры профилактики.
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По данным KCDC на 00.00 четверга (18.00 среды мск), выявлены четыре новых случая, все они были завезены из-за границы и выявлены на карантинном досмотре.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 137 человек, общее число выздоровевших выросло до 9059, что составляет более 83%. Не менее чем у 292 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения коронавируса. Анализы 8634 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 600 тысяч анализов на коронавирус.
Скончался еще один пациент, общее число жертв составляет 247, при этом 172 из них погибли в Тэгу, еще 52 в провинции Кёнсан-Пукто, 15 - в провинции Кёнгидо. По два скончавшихся в Сеуле и провинции Канвондо, три в Пусане. Еще один погибший в Ульсане.
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Общее число зараженных в Сеуле остается на уровне 633 человек, в Тэгу - 6852 человек, 1365 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 676 человека в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 137 случаев. Более 5,2 тысячи человек (48,4%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,6% случаев. По меньшей мере 1065 случаев завезли из-за границы, из них 103 обнаружены за последние две недели и составляет 60,6% от общего числа зараженных за этот период.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УльсанЮжная КореяСеулВ мире
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