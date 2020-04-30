Песков оценил возможность ограничения масштабов празднования Дня Победы

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Никаких решений насчет возможности ограничения масштабов празднования Дня Победы в этом году не принималось, сейчас они невозможны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас нет никаких решений на этот счет, они сейчас невозможны: мы не знаем, как, когда", - заявил Песков в интервью телеканалу RTVI, отвечая на вопрос, станет ли празднование в этом году массовым, или масштаб мероприятий будет как-то ограничен.
Вместе с тем он подчеркнул, что весь нынешний год празднуется как год 75-летия Победы. "Поэтому время еще есть", - заключил пресс-секретарь президента.
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